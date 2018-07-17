Кондиционеры убивают сотни людей
Атмосфера планеты все больше загрязняется твердыми частицами. Немалую роль в этом играют системы охлаждения – энергию для их работы получают при помощи угля, нефти и газа. Загрязненный воздух станет причиной сотен смертей к 2050 году.
По данным исследователей, повышение температуры в летний период на 3,5 градуса увеличивает спрос на энергию для кондиционеров в среднем на 30%. Вместе с этим растет потребление газа, угля и нефти – соответственно, и уровень загрязнения воздуха. А насыщение атмосферы твердыми частицами негативно сказывается на здоровье людей.
Загрязненный воздух усугубляет проблемы с сердцем и легкими, ухудшает работу дыхательной и кровеносной систем. Особенно тяжело приходится астматикам. Подобные проблемы со здоровьем приводят к ранней смерти.
#Глобальное_потепление и его причины)) pic.twitter.com/hxgcIXnm27— Pellers.ru (@PellersRu) 20 ноября 2017 г.
Специалисты подсчитали, что к середине текущего столетия только в Соединенных Штатах из-за роста числа твердых частиц в воздухе ожидается в среднем 654 смертельных исхода в год. Еще 315 человек будут умирать ежегодно из-за повышения уровня озона.
Ученые приходят к выводу: исправить ситуацию можно, лишь продолжая борьбу с изменениями климата. И, конечно, человечеству надо искать более чистые и безопасные источники энергии, пишет Science Alert.
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