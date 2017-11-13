Кондиционеры оказались смертельно опасными

Из-за кондиционеров в американском парке развлечений Диснейленд вспыхнула эпидемия легионеллеза – тяжелой формы воспаления легких. Российский эксперт рассказал, к каким еще проблемам со здоровьем могут привести эти устройства для охлаждения воздуха.

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