Кондиционеры оказались смертельно опасными
По словам аллерголога-иммунолога Ирины Ярцевой, через кондиционеры в организм человека попадают такие опасные бактерии, как легионеллы и грибки, передает "Мир24". Именно легионеллы впоследствии провоцируют легионеллез, или так называемую болезнь легионеров – острую инфекционную пневмонию.
Также смертельную опасность таят в себе различные грибки, на которые у многих людей может быть аллергия. "Человек неосознанно может кашлять. Грибки вызывают пневмонию или грибковую инфекцию, а часто еще – проявление аллергии на наличие грибка в воздухе. Это может проявляться в виде бронхиальной астмы или кожных заболеваний, только из-за того, что в воздухе большое содержание этих грибков", – добавила Ярцева.
Напомним, что среди посетителей парка развлечений Диснейленд в южной Калифорнии было выявлено 12 случаев заболевания легионеллезом. Девять пациентов посещали аттракционы в сентябре, еще три жили неподалеку от развлекательного парка в начале осени.
Десять человек были госпитализированы, еще один умер. Позже специалисты пришли к выводу, что эпидемию спровоцировали две охлаждающие башни. В кондиционерах была обнаружена большая концентрация легионелл. В результате руководство отдало распоряжение закрыть охлаждающие башни и закачать в воду химический состав, уничтожающий болезнетворные бактерии.
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