Продолжительная жара делает людей глупыми

Исследователи пришли к выводу, что чрезмерная жара не только негативно влияет на здоровье пожилых людей. Выяснилось, что повышенная температура затрагивает умственные способности всех категорий населения, в том числе детей и молодежи.

В ходе эксперимента исследователи предложили 50 студентам из Бостона время от времени проходить серию различных тестов. Чтобы успешно справиться с заданием, испытуемым нужно было проявить внимательность и хорошую скорость реакции.

Отмечается, что все участники исследования проживали в общежитиях. Однако у некоторых из них в комнатах были установлены кондиционеры, а у других – нет.

Первые полученные данные не впечатлили экспертов, так как в среднем студенты показывали примерно одинаковые результаты вне зависимости от того, жили они в комнатах с кондиционером или в помещении без таких удобств. Однако ситуация сразу изменилась, как только в Бостон пришла аномальная жара, пишет журнал PLoS Medicine.

Отмечается, что в этот период испытуемые, помещения которых невозможно было нормально проветрить, начали справляться с задачами хуже. В среднем результаты снижались на 13%, однако этот показатель достигал и 50%.

Эксперты отметили, что жара оказывает существенное влияние даже на людей с безупречным здоровьем. Таким образом, пожилые граждане в подобных условиях с высокой вероятностью показали бы худший результат.