Легкий метод увеличить пенис без операции
Исследователи выяснили, что регулярные уколы раствора со стволовыми клетками и активным веществом в области гениталий позволяют восстановить функционирование и приток крови к половым органам у мужчин. Ученые говорят о том, что их метод поможет и миллионам мужчин, чья импотенция была вызвана такими причинами, как диабет, болезни сердца, повышенное давление и старение.
Вместе с тем специалисты отметили любопытный эффект нового открытия. При регулярной терапии большая часть кровеносных сосудов проходила процедуру самоочищения, при котором снималось воспаление. Это позволило ученым констатировать, что у некоторых пациентов половые органы за время лечения увеличились в размерах, сообщает Life.ru.
Ранее турецкие медики из университета "Медполь" заявили, что регулярное принятие аспирина повышает потенцию. В исследовании приняли участие 184 мужчины с эректильной дисфункцией.
Как писали Dni.Ru, ученые признали пиво полезным для мужчин. По мнению американских сексологов, несколько бокалов пива, выпитые перед сексом, будут способствовать задержке оргазма, повышению либидо и большей сексуальной выносливости.
Артистка не получила серьезных травм
Примадонна связалась с мужиками в колготках
Певец отправил туда молодежь
У телеведущей двойная радость