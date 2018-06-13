Плюсы неравных браков

Неравным браком принято считать отношения между людьми, сильно отличающимися по возрасту или социальному статусу. В былые времена такие союзы называли мезальянсом, но и по сей день к ним неоднозначное отношение. Глядя на подобные пары, невольно начинаешь сомневаться в искренности и бескорыстности чувств двоих людей.

Неравные браки возникают по разным причинам, самая частая из них – так называемый обмен энергиями из серии "ты – мне, я – тебе". Один партнер для другого играет роль молодильного яблочка, взамен получая более осязаемые, например, материальные блага. Также нередкой причиной является потребность в опеке. Данный фактор одинаково часто проявляется как со стороны женщины, так и со стороны мужчины. Старший партнер видит в младшем возможность реализовать свои нераскрытые потребности в опеке, заботе, покровительстве. Девушки, обделенные отцовским вниманием, или мужчины, попадающие под определение "маменькин сынок", не привыкшие самостоятельно нести ответственность, склонны искать себе более взрослого и стабильного партнера.

Кризис среднего возраста, зарождающаяся депрессия, ощущение, что полжизни уже позади, подталкивают на необдуманные поступки представителей обоих полов. Особенно, если подведение промежуточных итогов своей жизни по каким–то причинам не устраивает. Именно серость и обыденность заставляют человека задуматься о создании семьи с более молодым партнером.

Преимуществом людей постарше может выступать умение красиво ухаживать. Зрелые мужчины увереннее в себе, стабильнее, умеют себя преподнести и чаще именно благодаря своей харизме и обаянию выигрывают на фоне более молодых соперников. Благодаря комплексу особенностей физико–биологических процессов крайне бурное половое влечение вытесняется более утонченным романтично–эротическим порывом. Девушка рядом с таким представителем сильного пола может чувствовать себя капризной принцессой и богиней одновременно. Зачастую свои чувства старший партнер выражает не только и не столько за счет слов, сколько за счет умело подобранных подарков, внимания, различного рода приятных сюрпризов.

Как ни крути, самой частой причиной неравных браков испокон веков все же остается меркантильный интерес. Старших представителей таких союзов принято считать "слепцами", не понимающими истинной сути происходящего, но они прекрасно осознают и, что еще важнее, принимают "правила такой игры". И данный вариант брака можно признать самым проблемным. Все потому, что "чистота крови" одного из партнеров зорко соблюдается родственниками и друзьями, в то время как его возлюбленный (или возлюбленная) был бы рад повысить социальный статус за счет выгодного союза.

Последнее время очень часто молодые люди вступают в близкие отношения со "взрослыми" женщинами с целью (сами себе они в этом не признаются) продвинуться по карьерной лестнице за счет связей партнерши.

Мезальянсы могут иметь разные причины возникновения, но и сами по себе они тоже отличаются друг от друга. Психологи считают, что под определение неравных браков по возрасту, например, попадают такие, где один старше другого всего на семь лет.

Как и у всего на свете, у таких отношений есть свои недостатки и достоинства. И если минусы, как говорится, налицо, то о плюсах принято умалчивать. Тем не менее это не значит, что их нет вообще. Одно из самых больших преимуществ – это возвращение уверенности в себе. Будь то внешность или потенция, время властно над всеми людьми. Само присутствие рядом партнера значительно младше себя не только "молодит" внешне, но и "зажигает" изнутри. В сексуальном плане тоже можно найти пару–тройку плюсов. Так, например, более опытная половинка привносит в отношения романтику, знания и уверенность, а другая – раскрепощенность и неуемную энергию.

Тема мезальянса стара как мир, написано о подобных союзах немало научных трудов и прекрасных поэтических романов. Каждый находит в нем свое – то, чего ему не хватает в жизни, а главное – свое счастье.