Во Франции человек подхватил африканский вирус

Во Франции зарегистрирован первый в истории страны случай заражения человека вирусом Усуту, передает RT. Пострадавший – 30-летний мужчина – с поражением лицевого нерва помещен в клинику INSERM.
Вирус Усуту был обнаружен в Африке в 1959 году. Переносчиками болезни от зараженных животных к человеку являются комары. Вирус не был частым гостем в Европе, однако с 2016 года в Италии зафиксировано десять случаев заражения, в Хорватии – три. Вирус Усуту поражает нервную систему.
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