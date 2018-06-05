Ученые заявили о пользе частого секса после 50-ти
Медики из Университета Вуллонгонга в Австралии вовлекли в свои исследования шесть тысяч человек среднего возраста. Как выяснилось, во время занятий любовью выделяется большое количество окситоцина и дофамина – а это, в свою очередь, способствует нормализации мозговой активности и восстановлению нейронных связей. В результате улучшается память.
Под частой сексуальной активностью исследователи подразумевают также поцелуи и другие виды эмоциональной близости. Как выяснилось, положительный эффект особенно ярко проявляется у людей в возрасте от 45 до 60 лет – подобные занятия "тренируют" и "держат в тонусе" кратковременную память.
Как утверждают психологи, сексуальная активность напрямую влияет и на когнитивные способности мозга. Сексуально активные люди 55–60 лет способны выполнять гораздо больше сложных вычислений и решать более сложные задачи по сравнению с теми, чья сексуальная активность имеет "разовый" характер, пишет Independent.
A M O R �� L O V E— MGLFoto (@Maria_gl__) 9 травня 2018 р.
.
Se diga cómo se diga o se escriba como se escriba, es una de las palabras que se siente en todos lados.
.#amor #love #amour #amore #Liebe #rakkaus #αγάπη #любовь #aşk #愛 #láska #ljubav #canon #picoftheday #igers_cantabria #igers_spain #miercoles #wednesday pic.twitter.com/XuC9p51bLs
Dni.Ru сообщали, что ученые выявили прямую связь между регулярностью половой жизни женщины и ее красотой. У представительниц прекрасного пола, не испытывающих проблем в личной жизни, чистая и гладкая кожа, более свежий взгляд, румянец и другие, не менее важные признаки.
Также выяснилось, что отказ от секса чреват самыми серьезными последствиями для женского организма. Секс-терапевты рекомендуют не оставлять регулярные занятия этим увлекательным "спортом". Причин, по которым не стоит отказывать себе в регулярном интиме, множество. В частности, пропадает либидо – сексуальное желание.
Телеведущая решилась на странный шаг
Актер не оставил без внимания действия юмориста
Певица стала более строгой
Таким образом Наталья верит, что родственница рядом