Ученые заявили о пользе частого секса после 50-ти

Улучшение памяти и интеллекта да и мозговой активности в целом – таков эффект регулярного и частого секса. Особенно он проявляется у пациентов в возрасте от 45 до 60 лет.

Медики из Университета Вуллонгонга в Австралии вовлекли в свои исследования шесть тысяч человек среднего возраста. Как выяснилось, во время занятий любовью выделяется большое количество окситоцина и дофамина – а это, в свою очередь, способствует нормализации мозговой активности и восстановлению нейронных связей. В результате улучшается память.

Под частой сексуальной активностью исследователи подразумевают также поцелуи и другие виды эмоциональной близости. Как выяснилось, положительный эффект особенно ярко проявляется у людей в возрасте от 45 до 60 лет – подобные занятия "тренируют" и "держат в тонусе" кратковременную память.

Как утверждают психологи, сексуальная активность напрямую влияет и на когнитивные способности мозга. Сексуально активные люди 55–60 лет способны выполнять гораздо больше сложных вычислений и решать более сложные задачи по сравнению с теми, чья сексуальная активность имеет "разовый" характер, пишет Independent.

Dni.Ru сообщали, что ученые выявили прямую связь между регулярностью половой жизни женщины и ее красотой. У представительниц прекрасного пола, не испытывающих проблем в личной жизни, чистая и гладкая кожа, более свежий взгляд, румянец и другие, не менее важные признаки.

Также выяснилось, что отказ от секса чреват самыми серьезными последствиями для женского организма. Секс-терапевты рекомендуют не оставлять регулярные занятия этим увлекательным "спортом". Причин, по которым не стоит отказывать себе в регулярном интиме, множество. В частности, пропадает либидо – сексуальное желание.