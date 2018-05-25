Секс делает мужчин умнее

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев рассказал, как и почему сексуальная жизнь влияет на внешность. Женская красота напрямую зависит от регулярности половой жизни.

Для того, чтобы секс имел положительный эффект, он должен быть не дежурным, а полноценным и доставляющим удовольствие. Врач отметил, что половой акт, заканчивающийся оргазмом, является оздоровительным мероприятием.

Сексолог не без доли иронии рассказал, как влияет секс на мужчин. "Дело в том, что в мужскую интимную жизнь вовлекается меньше гормонов, имеющих отношение к внешности. На здоровье регулярный секс хорошо сказывается, а на внешности практически нет. Может быть, выражение лица становится поумнее", – цитирует Полеева НСН.

А вот у женщин учеными выявлена прямая связь между регулярностью половой жизни женщины и ее красотой. У представительниц прекрасного пола, не испытывающих проблем в личной жизни, чистая и гладкая кожа, более свежий взгляд, румянец и другие признаки красоты.

Сексолог добавил, что во время оргазма у женщины выводятся из организма токсины и обновляются эритроциты, что улучшает насыщение клеток кислородом. Ранее специалисты призвали женщин не игнорировать проблемы в личной жизни, а приступать к их решению.

Ранее американские психологи сообщили, что длительность отношений зависит от первой интимной близости. Они заключили: чем секс лучше, тем выше вероятность, что отношения будут серьезными.