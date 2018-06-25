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Здоровье

Хроническое заболевание признали предвестником рака

Фото: pixabay.com
Американские медики пришли к заключению, что сахарный диабет второго типа может сигнализировать о развитии рака поджелудочной железы. По словам экспертов, на столь неутешительные выводы указывают результаты сразу нескольких исследований.
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Медики предупредили, что злокачественные опухоли, которые появляются в поджелудочной железе, являются крайне коварными. Сообщается, что лишь 8% больных с таким диагнозом имеют шанс прожить до пяти лет.

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Основная причина столь печального явления – сложнейшая диагностика рака поджелудочной железы. Дело в том, что даже высокое развитие современных диагностических инструментов не всегда помогает справиться с данной задачей, передает журнал Национального института онкологии США.

Для подтверждения теории онкологи проанализировали данные о 50 тысячах пациентов за период с 1993 по 2013 год. Оказалось, что у людей, страдающих диабетом второго типа, многократно повышается риск обнаружения рака поджелудочной железы. При этом большей опасности были подвержены пациенты с эндокринным заболеванием на ранних стадиях.

 

"Полученные нами данные подтверждают гипотезу о том, что недавно начавшийся диабет – это проявление рака поджелудочной железы", – заявили ученые. Они уточнили, что долгосрочное эндокринное заболевание является весомым фактором риска злокачественной опухоли.

Напомним, что ранее американские исследователи обнаружили белок, который помогает раковым клеткам выделять микроскопические внеклеточные везикулы, стимулирующие рост злокачественной опухоли. Результаты эксперимента призваны помочь при разработке новых методов лечения онкологических заболеваний.

Автор: Михаил Вштанов25 июня 2018, 16:54

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