Онкологию победили с помощью стресса
Окислительный стресс — это процесс повреждения клетки в результате окисления. У человека этот процесс является причиной или важной составляющей многих серьезных заболеваний. Как ни странно, он способствует развитию опухоли, но новый способ лечения преобразует его в убийцу раковых клеток. Речь о терапии на основе Т-клеток, которая перепрограммировала метаболизм врага, усилив уровень реактивных кислородных частиц с последующим разрушением.
Специалисты провели опыты на мышах. Они лечили животных с онкологией кишечника, сообщает издании Cell Metabolism. Исследование показало, что новая терапия доставляет смертельную двойную дозу клеток к опухолям.
Ученые выяснили, что кислород мешает производству глутатиона – натурального антиоксиданта, содержащегося во всех клетках. Из-за этого развитие злокачественных клеток останавливается, и они погибают.
Ранее американские ученые рассказали
о том, что нашли новый способ для лечения рака крови. Они выяснили, что в
борьбе с онкологией могут помочь препараты статины, которые применяют для
понижения в крови уровня липопротеинов.
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