Новый метод избежать рака поразил эффективностью

Американские исследователи обнаружили белок, который помогает раковым клеткам выделять микроскопические внеклеточные везикулы, стимулирующие рост злокачественной опухоли. Результаты эксперимента призваны помочь при разработке новых методов лечения онкологических заболеваний.



Особое значение в метастазировании имеют так называемые экзосомы. Они представляют собой микроскопические пузырьки, состоящие из липидной мембраны, а также молекул белков и РНК. Эксперты доказали, что в выделяемых раковыми клетками экзосомах есть вещества, стимулирующие рост опухоли.

Так, пузырьки распространяют онкогены в соседние клетки, усиливая их размножение. Более того, они транспортируют белки, которые делают окружающие опухоль ткани уязвимыми для вредоносных молекул.

Также в экзосомах могут содержаться сигнальные факторы. В свою очередь они подавляют активацию иммунной системы, передает MedicalXpress.

Эксперты объяснили, что кальций, который в избытке присутствует в агрессивных новообразованиях, стимулирует секрецию экзосом. Это вызвано функционированием связывающего кальций белка.

Все эти элементы участвуют в формировании особенных телец, которые содержат экзосомы. Подавление функционирования этого соединения или замена гена его копией делает клетку неспособной связывать кальций.

Как показали многочисленные эксперименты, это предотвращает секрецию везикул, способствующих образованию метастаз. Ученые намерены продолжить наблюдения, чтобы усовершенствовать инновационную методику.