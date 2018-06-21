Найден инновационный способ победить рак груди
Эксперты выяснили, что специфические белки способствуют делению стволовых клеток молочной железы. Этот процесс тесно связан с наличием в организме полового гормона прогестерона.
Медики убеждены, что препараты, подавляющие белки, могут с легкостью предотвратить рак груди у женщин с высокой предрасположенностью к онкологии. Над этими веществами провели многочисленные эксперименты, передает Life.ru.
Стоит отметить, что молочная железа состоит из базальных и люминальных молекул, которые образуются из стволовых клеток. В период беременности или менструального цикла половой гормон прогестерон вызывает значительные изменения в организме. При этом у носительниц мутаций в генах, которые могут передаваться по наследству, в подавляющем большинстве случаев развиваются злокачественные опухоли.
Для подтверждения теории ученые выделили клетки молочных желез у подопытных грызунов и изучили их реакцию на прогестерон. Также они проанализировали в этом процессе белки-регуляторы.
Более того, эксперты протестировали различные ингибиторы, которые противодействуют активации генов, способствующих разрастанию ткани организма. В свою очередь они смогли остановить развитие опухолей у грызунов, страдающих раком молочной железы.
По словам ученых, полученные результаты помогут создать новые методы предотвращения рака груди. Медики намерены продолжить исследования в этом направлении.
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