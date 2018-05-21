Самые распространенные травмы футболистов
Вне зависимости от возраста и уровня профессионализма, никто из любителей этого вида спорта не застрахован от травм. О том, какие травмы получают профессионалы и просто любители футбола, Dni.Ru рассказал травматолог-ортопед, доктор по суставам, кандидат медицинских наук Юрий Глазков.
Травмы наносят огромные убытки профессиональным клубам. Финансовые потери оборачиваются несколькими миллионами, и речь – не о рублях. Исследованиям футбольного травматизма уделяется большое внимание. Установлено, что чаще всего травмы получают футболисты в 17–19 лет: в этом возрасте суставы еще довольно слабые, а связочный аппарат пока окончательно не сформирован. Кроме того, старшие футболисты более опытны и осторожны – они знают, как избежать повреждений.
Конечно, чаще всего у футболистов травмируются ноги. Вот данные в процентах:
Из остальных статистически значимых частей тела стоит отметить спину – ее повреждения занимают 5% в структуре футбольной травматизации. На все остальные травмы приходится лишь 7% случаев.
В футболе есть несколько основных механизмов получения травм. Их частота отличается в зависимости от амплуа (позиции) футболиста на поле. На первом месте по частоте – контактные травмы. В общей структуре травматизма они составляют в среднем 38%. У вратарей и защитников их частота выше – 50% и 42% соответственно. Форварды и полузащитники обычно травмируются, когда бегут, падают или бьют по мячу. Также причиной травмы может послужить резкая остановка с поворотом и приземление на выпрямленную ногу. Эти технические элементы ведут к травматизации крестообразных связок коленного сустава. Такая травма – одна из самых частых у футболистов.
Распространенные виды травм
Частота разных травм отличается в зависимости от того, какой элемент исполнял футболист в момент их получения. Например:
Как отмечалось выше, наиболее часто у футболистов повреждаются колени – около 20% от всех травм. В структуре повреждения этого сустава первое место занимает разрыв передней крестообразной связки – 47%. На втором месте – повреждение медиальной коллатеральной связки (28%). Большинство этих травм – контактные. Остальные травмы коленей – это повреждения менисков: они в основном страдают, когда футболист бьет по мячу.
Как избежать травм
Исследования показывают, что из 100 травм футболистов 42 возникают из-за наличия предрасполагающих факторов, в 17 случаях виновата неправильная экипировка, и еще в 24 эпизодах повреждений – игровая поверхность.
Для профилактики повреждений нужно в первую очередь:
К числу основных предрасполагающих факторов также относятся пропуск тренировок, отсутствие разминки, имеющиеся заболевания суставов, неполная реабилитация после недавно перенесенных травм. Многие из этих факторов поддаются коррекции. Соблюдение основных правил безопасности и предосторожности с высокой вероятностью позволит избежать травматизма.
Врачи-травматологи рекомендуют взять во внимание основные меры профилактики, направленные на устранение предрасполагающих факторов:
Если же так случилось, что вы травмировались на футболе, то не стоит сидеть дома и ждать, пока "само заживет", – незамедлительно обращайтесь к врачу и проходите необходимые обследования, чтобы исключить возможный риск серьезных повреждений. Помните о том, что застарелые травмы лечатся гораздо тяжелее и дольше.
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