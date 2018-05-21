Укусы комаров оказались серьезной угрозой для здоровья
Слюна комаров несет серьезную угрозу для человеческого иммунитета. Исследователи провели эксперимент на лабораторных мышах, чтобы доказать новую теорию.
Медики решили выяснить, как иммунная система реагирует на укусы комаров. Для этого специалисты позволили четырем насекомым кусать подопытных грызунов.
После этого у мышей взяли анализ крови и других тканей. Выяснилось, что у покусанных грызунов активизировались молекулы, которые отвечают за иммунитет организма, пишет журнал PLOS Neglected Tropical Diseases.
Процесс коснулся и частиц, которые участвуют в противовирусных и аллергических реакциях. Так называемая иммунная буря после комариных укусов продолжалась до семи дней.
"Мы установили, что слюна москитов вызвала сложную иммунную реакцию. Разнообразие ответной реакции было самым поразительным. Это удивительно, учитывая, что никакой реальной инфекции не было", – заявил один из авторов исследования. Он добавил, что эта работа может помочь в борьбе с распространением опасных болезней.
Ранее сообщалось, что больные малярией становятся более привлекательными для комаров. Данные возбудители болезни видоизменяют человеческий запах, и на него лучше реагируют москиты.
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