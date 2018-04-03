Названа причина развития особо злостного рака

Исследователи из Калифорнийской школы медицины в Сан-Диего и Центра рака Мурса обнаружили 200 мутаций в так называемой некодирующей ДНК. Подобные видоизменения в клетках могут способствовать развитию агрессивных раковых опухолей.



Считается, что подавляющую часть человеческого генома, около 98%, составляет "мусорная" ДНК. Ранее ученые полагали, что она не выполняет никаких функций, однако позже было установлено, что некоторые генетические участки играют весомую роль в процессах жизнедеятельности клетки, в том числе регулируют активность других генов, а также защищают их от неблагоприятных воздействий. Сегодня молекулярные биологи называют "мусорную" ДНК некодирующей, поскольку в ней не зашифрованы аминокислотные последовательности белков, как в обычных генах, передает ресурс MedicalXpress.

Эксперты проанализировали базу данных, в которой содержится вся информация о геномах более 15 тысяч раковых опухолей человека. Также исследователи сравнили ДНК в злокачественных клетках и в здоровых у почти тысячи пациентов. В результате были выявлены две сотни мутаций в некодирующей ДНК, которые влияли на некоторые гены, активация которых делает опухоль куда более агрессивной.

Напомним, ранее ученые выяснили, что вирусы могут помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями, так как способны активизировать иммунную систему, уничтожающую раковые клетки. Исследователи из Университета штата Мичиган приступили к разработке особых вирусоподобных частиц Qβ, которые, по их мнению, станут новым оружием против рака.

Также сообщается, что ученые из МГУ и институтов РАН обнаружили один из белков в клетках кожи человека и других млекопитающих, который может подавлять рост злокачественных опухолей. Необычный набор компонентов оказался по структуре похож на токсины змей и других рептилий. Особенность этих молекул в том, что они действуют не на нервную систему, а на все клетки в целом, ускоряя или замедляя их рост.