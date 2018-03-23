Найден простой способ уберечься от рака

Британские ученые из Центра исследования рака назвали причины развития онкологических заболеваний, которых можно избежать без особых усилий. Согласно заявлениям экспертов, большинство злокачественных опухолей можно предотвратить благодаря здоровому образу жизни.

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