Лосьоны для тела признаны смертельно опасными

Не все продукты для ухода за телом одинаково полезны. Датские ученые заподозрили в лосьонах для тела наличие химических веществ, опасных для эндокринной системы.



Проведенное исследование показало возможность существования в косметических средствах аллергенов, которые пагубно влияют на здоровье. Эксперты проверили ингредиенты, использующиеся в 54 лосьонах для тела, и сопоставили их с целым списком так называемых проблемных субстанций.

В результате было установлено, что в продуктах для ухода за телом встречается множество опасных химикатов, пишет издание Chemical Watch. В их число вошли парабены, бутилгидрокситолуолы, циклопентасилоксаны, формалин и диазолидинил мочевина.

Авторы исследования отметили, что лосьоны для тела могут и не быть вредными сами по себе, однако обеспечивают так называемый эффект коктейля, подвергая организм влиянию нежелательных веществ. В отчете подчеркивается, что все эти химические соединения долгое время сохраняются на поверхности кожи, потому что лосьоны не смываются так быстро, как другие средства.

В ходе эксперимента ученые расположили продукты разных производителей по специальной шкале в зависимости от того, какое количество вредных субстанций в них содержится. Результаты этого исследования могут помочь потребителям при выборе тех или иных гигиенических средств в будущем.