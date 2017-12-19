Как ухаживать за проблемной кожей

Жирный блеск, "плывущий" макияж, ненавистные прыщики. Проблемная кожа ‒ то, от чего хотят избавиться миллионы людей в любом возрасте.

Многие столкнулись с акне и черными точками, еще будучи подростками. Реклама ежедневно предлагает свои варианты по спасению кожи ‒ чудодейственные кремы, волшебные тоники, лечебные мази… К сожалению, самостоятельное лечение и попытки скрыть видимые дефекты под маской мейкапа только усугубляют ситуацию и заставляют страдать обладателей проблемной кожи в течение долгих лет. Неужели проблемная кожа ‒ приговор? Или все-таки есть по-настоящему действенный способ побороть несовершенства и забыть о постоянных воспалениях и расширенных порах?

Полезными советами поделилась косметолог, дерматовенеролог Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic Мавджуда Тохирова.

Не маскируйте проблему снаружи ‒ проверьте, все ли в порядке внутри

Лицо ‒ зеркало здоровья, поэтому при проблемной коже не откладывайте визит к врачу. Малейшие сбои в работе внутренних органов практически сразу заявляют о себе и посылают "сигналы" прямо на кожу. Акне, воспаления, черные точки, гиперактивность сальных желез, жирный блеск, расширенные поры ‒ несовершенства кожи, которые свидетельствуют о возможных проблемах со здоровьем. Не спешите наносить на лицо плотный макияж, чтобы скрыть внешние дефекты.

Запишитесь к врачу-терапевту ‒ он даст направление на необходимые анализы и исследования, которые позволят определить дальнейший курс диагностики и лечения. В зависимости от полученных результатов вас направят на прием к профильному специалисту: эндокринологу, гинекологу, гастроэнтерологу, инфекционисту, дерматологу.

Возможные причины проблемной кожи:

гормональные сбои;

нарушение функций ЖКТ;

низкий иммунитет;

наследственность;

неправильный или недостаточный уход (особенно при чувствительной и жирной коже);

неправильное питание;

вредные привычки.

Убедившись в том, что здоровью ничего не угрожает, можно планировать лечение и уход за кожей. На этом этапе лучшим помощником станет косметолог: только он подскажет, какие процедуры и средства по уходу подойдут именно вам. Наиболее эффективны ELOS-терапия, лазерные методики, RF-терапия, плазмотерапия, бережный газожидкостный пилинг FACE LAB.

Избегайте вредного воздействия

В современном мире есть множество факторов, которые ежедневно оказывают негативное влияние на состояние кожи, и мы зачастую даже не догадываемся об этом. Для кожи важно все ‒ от состава тонального крема до экологической обстановки места, где мы живем.

Избегайте чрезмерного воздействия солнечных лучей и реже посещайте солярий.

Внимательно изучайте состав косметических средств, указанный на упаковке. Иногда недобросовестные производители добавляют опасные ингредиенты, которые при длительном и регулярном контакте с кожей могут нанести непоправимый вред внешности и здоровью. Изучите список нежелательных компонентов, уделяя особое внимание тем из них, которые признаны вредными для проблемной кожи.

Следите за руками! Избавьтесь от привычки постоянно касаться лица, чесать, тереть и подпирать его руками. Пренебрегая этим простым правилом, вы рискуете занести инфекцию, спровоцировать воспаление и аллергическую реакцию.

Перестаньте верить распространенным мифам. Наверняка вы не раз слышали: "Вот родишь ‒ и все пройдет!", "Причина угрей ‒ пыль и грязь, поэтому достаточно чаще умывать лицо", "Если протирать лицо спиртом, можно избавиться от жирного блеска", "Чтобы подсушить проблемные участки, надо ходить в солярий", "Грубые скрабы помогут устранить черные точки". Забудьте эти "вредные" советы навсегда! Подобные рекомендации приведут к обратному эффекту: кожа станет сухой, начнет шелушиться, воспаления не исчезнут, а лишь приумножатся.

Регулярно ухаживайте за кожей

Очищайте кожу утром и вечером. Умывайтесь теплой водой ‒ от горячей воды сальные железы будут работать более интенсивно, чем обычно. Средства по очищению не должны содержать спирт, а уходовые средства лучше подбирать вместе со специалистом. Можно протирать кожу кусочком льда (в качестве основы можно залить в формочки для льда охлажденный зеленый чай или отвар из трав). Для тела и для лица должны быть как минимум два отдельных полотенца. Откажитесь от полотенца из грубого материала и вытирайте кожу деликатно, чтобы не повредить ее.

Ведите здоровый образ жизни

Хотя сегодня этот совет звучит повсюду и кажется слишком очевидным, далеко не все утруждают себя следовать ему. Увы, о красивой коже не может быть и речи, если вы питаетесь бессистемно, пренебрегаете завтраком, объедаетесь перед сном калорийной жирной пищей, злоупотребляете фастфудом, сладостями и алкоголем, пьете менее 2 л воды в день, курите, не высыпаетесь, неподвижно сидите перед монитором с утра до ночи, проводите мало времени на свежем воздухе и часто находитесь в стрессовом состоянии. Избавьтесь от привычек, которые подрывают здоровье, внесите коррективы в свое расписание и рацион питания ‒ даже если причина проблемной кожи не в образе жизни, то новый ритм пойдет только на пользу организму, улучшит настроение и самочувствие.

Отдавайте предпочтение безопасному макияжу

Закрывать глаза на проблему и ежедневно прятать свои недостатки под тонной декоративной косметики ‒ плохое решение. При сильных воспалениях от нее следует временно воздержаться. Если это невозможно, выбирайте некомедогенные средства с легкой текстурой. Не наносите тональный крем на "голое", неподготовленное лицо ‒ не забывайте о лечебном средстве-базе (крем, эмульсия, гель). Разгладить рельеф поможет увлажняющий крем или праймер. Однако макияж в несколько слоев не предназначен на каждый день ‒ он забивает поры и не дает коже дышать. Скрыть покраснения под силу корректору ‒ зеленый цвет, как известно, "перекрывает" и нейтрализует красный. Если такой метод не по душе, можно остановиться на консилере ‒ он тоже хорошо маскирует прыщики. Чтобы не подчеркивать воспаленные участки на лице, воздержитесь от красной помады, особенно с теплым (а не холодно-розовым) подтоном. Следите за чистотой кистей и спонжей; грязная кисть для нанесения тонального крема ‒ рассадник микробов.