Спортсменам запретили пить кофе
Исследователи наблюдали за группой, в которой было более 100 пациентов. Подопытным давали таблетки кофеина, а потом проверяли, как изменилось их состояние.
На дистанции шесть километров большинство добровольцев после приема пилюли показали результат на 5% лучше, чем ранее. Однако были и те, кто пробежал дистанцию медленнее, причем на целых 14%.
Как выяснилось, у замедлившихся атлетов переваривание кофеина затруднено, что обусловлено генетическими особенностями. В результате кофеин остается в организме. Он положительно влияет на познавательные функции, но в то же время повышает кровяное давление и риск сердечного приступа.
По статистике, в мире ежедневно выпивается 2,5 миллиарда чашек кофе. И большая часть из них – растворимый напиток. Однако, говоря о пользе кофе, специалисты имеют в виду зерновой.
По данным исследователей, метаболизмом кофеина в организме человека занят CYPIA2. Счастливая половина человечества награждена вариантом этого особого гена, который обеспечивает быстрый обмен веществ благодаря чашечке кофе. Еще 40% могут рассчитывать на среднюю скорость кофейного метаболизма. А вот 10% – обладатели гена, который замедляет процесс, пишет "Правда.ру".
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