Спортсменам запретили пить кофе

Кофеин может помешать новым спортивным достижениям, так как замедляет атлетов. Правда, не всех, а только носителей определенного гена.



Исследователи наблюдали за группой, в которой было более 100 пациентов. Подопытным давали таблетки кофеина, а потом проверяли, как изменилось их состояние.

На дистанции шесть километров большинство добровольцев после приема пилюли показали результат на 5% лучше, чем ранее. Однако были и те, кто пробежал дистанцию медленнее, причем на целых 14%.

Как выяснилось, у замедлившихся атлетов переваривание кофеина затруднено, что обусловлено генетическими особенностями. В результате кофеин остается в организме. Он положительно влияет на познавательные функции, но в то же время повышает кровяное давление и риск сердечного приступа.

По статистике, в мире ежедневно выпивается 2,5 миллиарда чашек кофе. И большая часть из них – растворимый напиток. Однако, говоря о пользе кофе, специалисты имеют в виду зерновой.

Публикация от Daily Coffee News (@dailycoffeenews) 27 Мар 2018 в 11:29 PDT

По данным исследователей, метаболизмом кофеина в организме человека занят CYPIA2. Счастливая половина человечества награждена вариантом этого особого гена, который обеспечивает быстрый обмен веществ благодаря чашечке кофе. Еще 40% могут рассчитывать на среднюю скорость кофейного метаболизма. А вот 10% – обладатели гена, который замедляет процесс, пишет "Правда.ру".