Ученые нашли способ перехитрить смерть

Исследователи из лондонского университета пришли к выводу, что трупное окоченение у подопытных червей начинается еще при их жизни. Этот процесс схож со старением у людей, поэтому эксперты планируют использовать новые знания в борьбе с умиранием.



Смерть млекопитающих наступает в результате остановки кровообращения, однако у круглых червей нет дыхательной и кровеносной системы – их газообмен с окружающей средой происходит при помощи поверхности тела. Таким образом, у этих беспозвоночных трупное окоченение начинается еще перед гибелью, а не после, как у большинства остальных животных, сообщает научное издание Science Alert.

"Мы поняли, что смерть от недостаточного кровообращения, как у млекопитающих, не происходит у Caenorhabditis elegans, – говорит молекулярный биолог Евгений Галимов. – Черви настолько малы, что им не нужна система кровообращения, чтобы дышать".

Процесс трупного окоченения происходит из-за того, что клетки перестают производить необходимые молекулы, которые являются источником энергии для большинства жизненно важных химических реакций. Эксперты показали, что значительное уменьшение уровня энергосодержащего вещества в клетках червей происходит непосредственно перед смертью, однако точные причины этого явления пока неизвестны.

Также ученые отметили сходство истощения питательных молекул, которое сигнализирует о скорой гибели червей, с падением уровня вещества в организме пожилых людей. Биологи убеждены, что можно предотвратить умирание смертельно больных пациентов, если найти способ вновь поднять количество энергосодержащих молекул.

"То, как смерть распространяется от клетки к клетке, похоже на сгорание дома, – сообщил Галимов. – Мы просто должны выяснить, как погасить огонь".