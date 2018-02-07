Олимпиада-2018 Скандальный развод Джигарханяна Дом-2 Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

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Здоровье

Названо дешевое лекарство от импотенции

Фото: GLOBAL LOOK press
Турецкие медики из университета "Медполь" заявили, что регулярное принятие аспирина повышает потенцию. В исследовании приняли участие 184 мужчины с эректильной дисфункцией. 

Продолжение: Уникальное средство от ВИЧ доказало эффективность
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Средний возраст добровольцев составил 48 лет. В течение шести недель часть мужчин принимали стомиллиграммовую таблетку аспирина, а остальные употребляли плацебо. По окончании эксперимента оказалось, что у тех, кто выпивал аспирин, количество успешных половых актов возросло с 31% до 78%, сообщает журнал Renal and Urology News.

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По словам одного из авторов исследования Зеки Байрактара, подобный эффект вызван кроверазжижающим свойством аспирина. Основное действующие вещество этого лекарства – ацетилсалициловая кислота, которая снижает средний объем тромбоцитов, ответственных за выработку тромбоксана, оказывающего сосудосуживающие действие.

В последнее время часто говорят о вредных свойствах аспирина. Ученые из Медицинского колледжа Бейлора в Великобритании доказали, что он может быть смертельно опасным для человека. В 10% случаев препарат оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. А популярные и вроде бы безопасные болеутоляющие на основе парацетамола, согласно гарвардскому исследованию, повышают вероятность развития гипертонии примерно на треть. 

Автор: Людмила Фоканова7 февраля 2018, 10:18

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