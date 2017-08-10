Как правильно использовать аспирин
Как правило, врачи выписывают пациентам аспирин в качестве обезболивающего. Также это лекарство известно как надежный способ понизить температуру. Еще одним важным свойством препарата является его способность разжижать кровь, что зачастую оказывается полезно при повышенной активности тромбоцитов у женщины во время беременности. Примечательно, что иногда ацетилсалициловая кислота даже используется для профилактики онкологических заболеваний, передает ТАСС.
Отметим, что люди придумали множество альтернативных способов использовать аспирин. В частности, с помощью таблеток люди лечат прыщи, перхоть, ногти, натоптыши и даже мозоли. Более того, ацетилсалициловая кислота, согласно поверьям, снижает зуд от укусов насекомых и облегчает похмельный синдром. Благодаря ей якобы можно отмыть раковину, прочистить засор в трубе и даже засолить огурцы.
Несмотря на множество положительных свойств этого лекарства, его следует применять с осторожностью. В то же время, как аспирин разжижает кровь, он подавляет активность клеток желудочно-кишечного тракта, что может грозить развитием гастрита или язвенной болезни. Более того, лекарство не следует принимать детям до 16 лет для лечения вирусных заболеваний, так как у них может развиться синдром Рэя, при котором поражаются печень и мозг.
Также стоит отметить, что аспирину приписывают ряд нехарактерных ему свойств. Например, некоторые девушки используют препарат в качестве контрацептива. Согласно поверьям, принятое внутрь нетрадиционным путем лекарство сильно окисляет среду, в результате чего проникшие в организм сперматозоиды якобы погибают. Также считается, что таблетка аспирина может изменять сознание человека, если ее выпить вместе с кока-колой. Однако практика показывает, что оба эффекта ацетилсалициловой кислоты являются народным вымыслом.
Кому реально хоть раз помогал аспирин от боли головы?Сколько раз не пил ни разу не помог....— Богданенко Оскар (@korolev_mtv) 10 августа 2017 г.
Напомним, ранее ученые подтвердили, что принимать аспирин в качестве лекарства "от сердца" может быть очень опасно. Как выяснилось, лекарство воздействует на эпителий стенки желудка, почек, матку, сосуды, а также на печень. В результате его регулярного приема у человека может развиться язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Более того, из-за обезболивающего эффекта аспирина его деструктивное влияние на организм можно и вовсе не заметить.
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