Как правильно использовать аспирин

Ежегодно 10 августа отмечается День аспирина. Несмотря на то, что этому универсальному лекарству исполнилось уже 120 лет, многие до сих пор используют его не по назначению.

Как правило, врачи выписывают пациентам аспирин в качестве обезболивающего. Также это лекарство известно как надежный способ понизить температуру. Еще одним важным свойством препарата является его способность разжижать кровь, что зачастую оказывается полезно при повышенной активности тромбоцитов у женщины во время беременности. Примечательно, что иногда ацетилсалициловая кислота даже используется для профилактики онкологических заболеваний, передает ТАСС.

Отметим, что люди придумали множество альтернативных способов использовать аспирин. В частности, с помощью таблеток люди лечат прыщи, перхоть, ногти, натоптыши и даже мозоли. Более того, ацетилсалициловая кислота, согласно поверьям, снижает зуд от укусов насекомых и облегчает похмельный синдром. Благодаря ей якобы можно отмыть раковину, прочистить засор в трубе и даже засолить огурцы.

Несмотря на множество положительных свойств этого лекарства, его следует применять с осторожностью. В то же время, как аспирин разжижает кровь, он подавляет активность клеток желудочно-кишечного тракта, что может грозить развитием гастрита или язвенной болезни. Более того, лекарство не следует принимать детям до 16 лет для лечения вирусных заболеваний, так как у них может развиться синдром Рэя, при котором поражаются печень и мозг.

Также стоит отметить, что аспирину приписывают ряд нехарактерных ему свойств. Например, некоторые девушки используют препарат в качестве контрацептива. Согласно поверьям, принятое внутрь нетрадиционным путем лекарство сильно окисляет среду, в результате чего проникшие в организм сперматозоиды якобы погибают. Также считается, что таблетка аспирина может изменять сознание человека, если ее выпить вместе с кока-колой. Однако практика показывает, что оба эффекта ацетилсалициловой кислоты являются народным вымыслом.

Кому реально хоть раз помогал аспирин от боли головы?Сколько раз не пил ни разу не помог.... — Богданенко Оскар (@korolev_mtv) 10 августа 2017 г.

Напомним, ранее ученые подтвердили, что принимать аспирин в качестве лекарства "от сердца" может быть очень опасно. Как выяснилось, лекарство воздействует на эпителий стенки желудка, почек, матку, сосуды, а также на печень. В результате его регулярного приема у человека может развиться язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Более того, из-за обезболивающего эффекта аспирина его деструктивное влияние на организм можно и вовсе не заметить.