Найден способ быстро убивать раковые клетки

Ученые из Стэнфордского университета в США разработали новый метод лечения онкологических заболеваний. Сеанс рентгенотерапии теперь будет длиться всего несколько секунд.

Исследователи утверждают, что в основе новой лучевой терапии, получившей название PHASER, лежит физика высоких энергий. Пациентам достаточно пройти два-три сеанса, каждый из которых будет длиться несколько секунд. После этого их переведут на режим восстановления. "Новый метод лучевой терапии позволяет не только сократить время лечения, но и нивелирует возможные побочные эффекты от данного вида терапии", – сообщил один из ученых.

Специалисты добавляют, что благодаря новому методу пораженные клетки уничтожаются избирательно. Здоровые ткани не пострадают от воздействия рентгеновского луча. "За время короткой вспышки, нацеленной точно на раковую опухоль, пациент не успеет изменить положение тела, что снижает риск повреждения здоровых тканей", – уточнили исследователи.

Напомним, что специалисты Института автоматики имени Духова в сотрудничестве с Медицинским радиологическим научным центром имени Цыба создали инновационный прибор, который способен уничтожить злокачественные опухоли при помощи облучения нейтронами.

Новый аппарат можно будет размещать в обыкновенной больнице, поскольку он занимает совсем мало места. Прибор уже прошел успешное испытание на животных. Эксперименты показали положительный результат. После трех-четырех сеансов опухоль уменьшалась от полутора до трех раз. При этом здоровые ткани не реагировали на облучение.