Пыль начала эволюционировать и убивать
Специалисты провели эксперимент, изучив 42 образца пыли. Они обнаружили, что она накапливает вещество триклозан, которое содержится в антибактериальных средствах и мыле.
Оказалось, что триклозан не только не убивает вредные микроорганизмы, но и делает их устойчивыми к различным видам антибиотиков, сообщает Science Alert. В результате с годами микроорганизмы эволюционируют и могут вызывать у человека ряд заболеваний, в том числе неизлечимых.
В США от устойчивых к антибиотикам инфекций ежегодно умирают до 25 тысяч человек. Особенно опасна пыль в закрытых помещениях. Исследования показали, что пыль в вузах, спортзалах, барах и библиотеках гарантированно содержит триклозан. К слову, это вещество под запретом в качестве компонента для средств гигиены еще с 2016 года.
По статистике, городской житель вдыхает в минуту около миллиарда пылинок, тогда как сельский — только 40 миллионов. Примечательно, что в обычной квартире за две недели на один квадратный сантиметр пола оседает около 12 тысяч пылевых частиц. Поэтому именно горожане должны уделять особое внимание чистоте дома.
Примадонна поздравила светскую львицу
Телеведущий обратился за помощью к подписчикам в Instagram
Подписчики восхитились преображением артистки
Роман пианистки и вокалиста стремительно развивается