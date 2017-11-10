Названа страшная опасность жизни рядом с автотрассой

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке выяснили, чем грозит проживание вблизи загруженных автомагистралей. Вывод оказался довольно неожиданным.

Чтобы выявить последствия соседства людей и машин, специалисты изучили данные более девяти миллионов американцев. Оказалось, что это ведет к остеопорозу.

Ученые обнаружили высокий уровень заболеваемости этим недугом среди людей из бедных и загрязненных районов с повышенной концентрацией пыли, золы, сажи, сульфитов и нитратов – мелкодисперсных взвешенных частиц PM 2,5. Все эти химические соединения характерны для воздуха рядом с автомагистралями.

Выяснилось, что постоянное нахождение в такой атмосфере приводит к снижению уровня паратиреоидного гормона в крови. В свою очередь это делает кости ломкими, сообщает сайт The Lancet Planetary Health.

В своих предыдущих работах один из авторов исследования, профессор Андреа Баккарелли отмечал, что с последствиями жизни в загрязненной среде помогает справиться витамин В. Речь шла в основном о влиянии выбросов на сердечно-сосудистую систему человека.

Ранее американские ученые нашли главную причину смерти миллионов человек на Земле. Согласно их данным, люди массово гибнут прежде всего из-за загрязнения окружающей среды. Токсичные воздух и вода уносят гораздо больше жизней, чем войны, насилие, болезни, голод или стихийные бедствия.