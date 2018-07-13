Американская косметика стала причиной рака яичников

Американский суд обязал компанию Johnson&Johnson (J&J) выплатить компенсацию женщинам, которые доказали, что продукция концерна вызвала у них онкологические заболевания. Сообщается, что это не последние иски к организации.

Суд присяжных в штате Миссури постановил: J&J должна 4,69 миллиарда долларов 22 американкам, у которых развился рак из-за постоянного использования косметики бренда. Иск к производителю средств гигиены, в том числе детской, подали несколько тысяч человек.

Пострадавшие обвинили компанию в сокрытии информации и мошенничестве. Некоторые утверждают, что продукция J&J содержала асбестовую пыль, которая обладает сильными канцерогенными свойствами, способными вызвать рак яичников.

Представители организации назвали решение Фемиды несправедливым. Они готовы подать апелляцию. Сотрудники Johnson&Johnson уверяют, что их продукция абсолютно безопасна и прошла все необходимые исследования, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее Dni.Ru писали, что американскую компанию, выпускающую препарат для обработки растений от вредителей, обвинили в недобросовестности: средство вызывает тяжелые формы онкологии. К производителям подали более пяти тысяч исков.

Химикат провоцирует развитие неходжкинской лимфомы. Исследователи убеждены, что во всем виноват глифосат. После исследования, которое заняло более двух лет, американское Агентство по охране окружающей среды признало глифосат безвредным для обработки посевов. Позже его все-таки включили в список небезопасных веществ для человека.