Ученые нашли лекарство от смертельной болезни
Главная проблема в лечении туберкулеза, особенно обострившаяся в последние годы, – устойчивость его возбудителей к лекарственным средствам. Специалисты отмечают, что появлению резистентных бактерий способствует не только неправильно выбранная врачебная стратегия, но и прерывание пациентами лечения.
Бактерии Mycobacterium tuberculosi (известные также как палочки Коха) обладают способностью прятаться внутри клеток, резистентных к действию антибиотиков. Они становятся уязвимы лишь тогда, когда ищут объект для заражения. Новый препарат эффективен именно потому, что как раз в этот момент он и пробивается к микроорганизмам.
Туберкулез – широко распространенное в мире инфекционное заболевание, вызываемое различными видами микобактерий. Оно обычно поражает легкие, передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании больного.
Раньше туберкулез считался "болезнью социального дна". Однако уже много лет перестал быть недугом исключительно маргинальных слоев населения. Сегодня в России туберкулезом заболевают преимущественно люди в возрасте 18-44 лет. Особенно уязвимы члены семей больного, курильщики, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями легких и сахарным диабетом, пишет "МедикФорум".
"Крайне агрессивные активные компоненты лекарства захватывают электроны некоторых молекул, делая их опасными для всего организма и способными проникнуть в клетку для борьбы с возбудителем туберкулеза", - поясняют исследователи принцип действия нового препарата.
Авторы исследования уверены, что новое лекарство поможет пациентам быстрее справиться с туберкулезом, чем при любых других курсах лечения.
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