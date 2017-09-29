Использование парфюма приводит к болезням

У каждого третьего парфюмерия вызывает головные боли, астму и сыпь из-за чувствительности к ароматам, а эфирные масла могут быть токсичны и поражать печень. Каждая четвертая женщина, страдающая мигренью, винит в недуге духи.

Парфюмерные истории и примеры из множества исследований на эут тему приведены в новой книге австралийской писательницы Кейт Гринвелл "Case Against Fragrance", сообщает издание The Independent. Писательница указывает, что треть людей чувствительны к парфюмерным ароматам, что выражается в появлении головной боли, астме и сыпи.

Результаты другого исследования, проведенного учеными из Федерального университета Пернамбуку в Бразилии, свидетельствуют о том, что около 70 процентов пациентов с мигренью начинают жаловаться на головную боль после 25 минут воздействия летучими веществами. При этом духи, туалетная вода и дезодоранты вызывали ухудшение самочувствия в 75 процентах случаев.

Писательницу удивило, что почти все современные парфюмы созданы с использованием искусственных химикатов. Производители при этом держат в глубоком секрете ингридиенты своих ароматов, поскольку они считаются коммерческой тайной. А это настоящее минное поле для страдающих аллергией. Кроме того, натуральные эфирные масла, входящие в состав парфюмов, иногда токсичны и могут стимулировать иммунные реакции и разрушать печень и другие внутренние органы, предостерегает профессор фармакологии из университета Аделаиды Ян Масгрейв.