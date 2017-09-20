Названа опасность сна в самолете

Спящие во время взлета и посадки самолета пассажиры рискуют нанести непоправимый ущерб своему слуху. В момент резкого перепада высоты для выравнивания давления внутри и снаружи врачи рекомендуют зевнуть, чего не может сделать спящий.

В момент изменения высоты у многих людей "закладывает уши". Это происходит по из-за того, что давление снаружи уха не совпадает с давлением внутри, напоминает The Independent.

Эффект наблюдается не только в самолете, но вообще при любом перепаде высоты: например, в лифте или на эскалаторе метрополитена. От неприятных ощущений можно избавиться, если зевнуть или глотнуть. Так открывается тонкий канал в ухе, который медики называют евстахиевой трубой. Ученые, на которых ссылается издание, замечают, что спящий человек сглотнуть не может, тем самым выровняв давление в барабанной перепонке. В результате возможна баротравма и повреждения слуха.

Если евстахиева труба длительно блокируется из-за разницы давлений, может даже развиться инфекция. Ее следствием становится образование жидкости за барабанной перепонкой. Это тоже может привести к проблемам со слухом и болевым ощущениям, указывают исследователи. Всех этих негативных последствий можно легко избежать, если воздерживаться от сна во время набора высоты и снижения самолета.