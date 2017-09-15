В Шереметьево при посадке лайнера "Аэрофлота" случилось ЧП

В Шереметьево экипаж самолета "Аэрофлота" A321, следовавшего из Санкт-Петербурга, пытался посадить лайнер без шасси. Пилоты заметили оплошность на высоте 600 метров над землей.
Командир воздушного судна отдал приказ резко набрать высоту и уйти на второй круг, передает Telegram-канал Mash. Приземление прошло удачно.
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