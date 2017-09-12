Самолет протаранил дерево и рухнул на автомобили
Инцидент произошел в городе Плейнвилл американского штата Коннектикут. Как видно на записи камеры видеонаблюдения, легкомоторный самолет при падении зацепился за верхушки деревьев, затем перевернулся и рухнул прямо на автомобили стоянки.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, а пилот отделался лишь ушибами и ссадинами, передает YahooNews. Причины аварии выясняет Управление гражданской авиации США.
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