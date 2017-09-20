Как лечили боль наши предки

Боль – одна из главных составляющих иммунной системы. Она не только сигнализирует о каком-либо повреждении или патологическом процессе, но и мобилизует организм на устранение ее источника. Поэтому с точки зрения физиологии боль необходима.

Даже не самые сильные болевые ощущения заставляют отказываться от привычного образа жизни. Так, в ходе исследования "Глобальный индекс боли", проведенного компанией GSK Consumer Healthcare и Вольтарен*, 93% респондентов со всего мира признались, что боль не только портит настроение, но и ухудшает качество жизни. В целом 65% взрослого населения Земли еженедельно испытывают боль, и это притом что в распоряжении врачей и пациентов – впечатляющий арсенал эффективных лекарств и методик. Чего нельзя сказать о наших предках.

Попытки относительной систематизации лечебных методов были еще в Древнем Египте. Именно тогда зарождались основы медицины, которые позже переняли греки и римляне. Здесь же был найден папирус Эберса – медицинское сочинение, датируемое серединой XVI века до нашей эры. Это своего рода энциклопедия всех доступных знаний врачебной практики того времени, где также есть перечень сотен лекарств, в том числе анальгетиков.

В качестве болеутоляющих использовались в основном сонные травы, алкалоидные растения, мандрагора, алоэ, лотос, смешанные с глиной, железом, сурьмой, маслами, нанесение которых сопровождалось определенными ритуалами. Вообще, магический и мистические факторы считались не менее важными, чем сама терапия. Например, чтобы изгнать злого духа, из-за которого, считалось, возникала боль, пациента могли поить ужасными на вкус настойками, истязать, а также пугать.

В тяжелых случаях прибегали к крайним мерам – например, били по голове. Человек терял сознание и не ощущал боли – сурово, но эффективно. Была в ходу и местная анестезия – анальгетиком часто служил лед, который клали на больной участок тела.

Публикация от Егор (@egor_bakulin) Сен 19 2017 в 10:42 PDT

Широко использовалась в народе кора ивы, обладающая широким лечебным спектром действия. Ее отвар снимал боль, жар и воспаление, а также использовался как антибиотик и эффективное средство при артрите. Позже ученые выяснили, что в коре ивы содержится салицин – естественный антибиотик. Он помогает при проблемах с кожей, эффективен в борьбе с угревой сыпью. Салициновая кислота до сих пор применяется в медицине.

Популярным анальгетиком была черная бузина. Припарки из цветков этого дерева помогали при головных и суставных болях, невралгии и воспалениях мышц. От зубной боли использовали масло пряной гвоздики, а детям, у которых резались зубы, на Руси смазывали десны топленым маслом. С головной болью наши предки боролись с помощью сока мяты, смешанного с уксусом, который наносили на лоб и виски. Действенным средством считались компрессы: кусок ткани смачивали в отваре ромашки и прикладывали к голове.