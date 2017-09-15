Эпатажную певицу срочно госпитализировали с сильными болями

Известная своими эпатажными выходками певица Леди Гага попала в больницу. Причиной недомогания стали сильнейшие боли.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Леди Гага сделала печальное заявление. Популярная исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлела свою руку с капельницей, и рассказала, что попала в больницу.

"Бразилия, мне очень грустно, но так складываются обстоятельства, что я не смогу выступить на фестивале. Для вас, мои любимые, я готова сделать все, что угодно. Но сейчас мне нужно позаботиться о своем здоровье. Я прошу понимания и обещаю, что скоро вернусь и выступлю перед вами. Мне очень жаль. Я вас очень люблю", – написала Леди Гага.

Отметим, что еще в марте артистка рассказала о постоянных болях в бедре, которые мучают ее с тех пор, как она в 2013 году во время тура получила перелом и ей сделали операцию. Вначале она игнорировала дискомфорт, но впоследствии ситуация только усугубилась. В итоге, накануне вечером стало известно, что певица была срочно госпитализирована из-за сильных болей.

Публикация от xoxo, Gaga (@ladygaga) Сен 14 2017 в 11:35 PDT

В своем аккаунте Леди Гага призналась: "Это не просто неприятные ощущения в бедре или усталость из-за долгих гастролей. Это по-настоящему ужасная боль. Но я в хороших руках, вокруг меня профессионалы. Пожалуйста, не забывайте. я очень вас люблю". Отметим, что поклонники по всему миру немедленно поддержали расстроенную певицу и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Публикация от xoxo, Gaga (@ladygaga) Сен 9 2017 в 3:27 PDT

Отметим, что певица неизменно откровенна со своими фанатами. К примеру, недавно Леди Гага призналась, что у нее серьезное психическое расстройство. "Я страдаю от ПТСР (посттравматического стрессового расстройства. – Прим. ред). Я никогда никому об этом раньше не говорила, ну и вот. Но врачи, а также моя семья и мои друзья действительно спасли мою жизнь", – призналась певица. Она рассказала, что в 19 лет стала жертвой насилия со стороны мужчины, который был вдвое старше ее.