Что не стоит говорить человеку с мигренью

Исследователи выявили несколько самых распространенных фраз, которые не стоит говорить человеку, страдающему от мигрени. Некоторые из них даже могут разозлить собеседника.

В первую очередь, в общении с больным человеком не стоит говорить ему, что его заболевание – "это просто головная боль". Специалисты отмечают, что симптомы мигрени зачастую доставляют гораздо большую боль, чем многие другие недуги. Муки от нее могут сопровождаться тошнотой, чувствительностью к свету и звуку.

Также не стоит советовать собеседнику расслабиться, объясняя ему, что основная причина головной боли – это стресс. Как выяснилось, мигрень является заболеванием с наследственной предрасположенностью, и попросту забыть о симптомах заболевания у ее носителя не получится.

Реплика "Хорошо тебе, на работу можно не ходить", вероятно, обидит вашего собеседника. "Человек с приступом мигрени уж точно не наслаждается днем вне офиса – иногда симптомы настолько выраженные, что лишают возможности нормально функционировать", – сообщается в пресс-релизе.

Не думать о боли у многих людей также не получается. "Отвлечь внимание может быть хорошей тактикой при разных типах боли, но симптомы, которые часто сопровождают мигрень, просто не позволяют отвлечься", – считают специалисты. Также отметим, что людям, страдающим от этой болезни, не стоит давать советы другим больным, так как мигрень у многих проявляется по-разному.

Попробовать "поспать подольше в выходные" можно, но резкая смена режимов приведет лишь к "головной боли выходного дня". "Высыпаться очень важно, но это должно происходить на регулярной основе", – считают эксперты. В заключение добавим, что реплика "А выглядишь ты вполне нормально" воспринимается не как комплимент, а как сомнение в существовании симптомов заболевания.