Маникюрша определила рак у клиентки по ногтям

Мастер маникюра, увидев на ногте клиентки темную полоску, посоветовала той обратиться к онкологу. Врач поставил неутешительный диагноз: меланома с метастазами.

Жана Скиннер, увидев на ногте клиентки темную полоску, заподозрила онкологическое заболевание. Маникюрша аккуратно посоветовала клиентке обратиться к врачу и пройти обследование, передает Independent.

"Женщина зашла в мой кабинет и сразу же попросила накрасить ей ногти очень темным лаком, чтобы скрыть на ногте вертикальную полоску серого цвета. Я сразу же поняла в чем дело, но не стала пугать клиентку. Просто посоветовала обратиться к доктору", – рассказала мастер ногтевого сервиса.

Спустя какое-то время клиентка позвонила мастеру и сообщила, что у нее диагностировали рак. Точнее, агрессивную форму меланомы с метастазами в лимфатических узлах. Как рассказала клиентка, ранее полосы на ногтях она объясняла недостатком кальция в организме и не тревожилась. К врачам тоже обращаться повода не видела.

Характерно, что вертикальные темные полосы на ногтях очень распространены среди темнокожих. Но в их случае такие полоски признаком заболевания не являются. В случае со светлокожими людьми вертикальная темная полоска, особенно неожиданно начавшая разрастаться, является тревожным признаком и может свидетельствовать о развитии тяжелого заболевания.