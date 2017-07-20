Шлепанцы признали опасными для здоровья

У Маккейна рак мозга "Золотая" свадьба дочери судьи Лопырева выходит замуж за Баскова Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Почему жена художника Глазунова покончила с собой
У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской
Пугачева изменила свой вид за бешеные деньги
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
партнеры
Четверг 20 июля
Лента новостей
13:32
Основатель Apple объяснил высокую цену iPhone
13:26
Такая Дума нам нужна
13:20
В Зеленограде после расставания с подругой погибла школьница
13:07
Украине предсказали превращение в безлюдную пустыню
13:06
Названа дата выхода книг о вселенной Гарри Поттера
13:02
Москва – европейский лидер по темпам прироста продолжительности жизни
12:57
Большой Фестиваль Италии пройдет в Москве
12:56
Вайкуле не смогла родить из-за болезни
12:54
Собачья привязанность обусловлена слабоумием
12:36
Рогозин поставил на место наглого министра
12:20
Учитель попросил 90 млн на фильм о мертвом Цое
12:20
Пилот А330 спас жизни 892 пассажиров
12:00
Солист ансамбля погиб в ДТП на Ямале
11:46
Русская подлодка ввергла в панику Минобороны Швеции
11:46
Почему Трамп поплатился за любезности с Путиным
11:28
Главные кинопремьеры недели
11:27
В Москве орудует маньяк-лизун
11:20
Россиянина расстреляли из Калашникова в Киеве
11:09
Бывший муж-инвалид Ларисы Долиной ждет смерти
11:05
Секретная миссия Лукашенко в Киеве
10:54
Грабитель со шприцем напал на московский офис
10:51
Россияне стали реже умирать от алкоголя
10:48
Ветлицкая рассказала о жизни в Испании
10:36
Москву необычно украсят ко Дню города
10:34
Российский кутюрье создал платье за 900 тыс. рублей
10:26
Директор магазина в Сибири объяснил отказ брать на работу гея
10:21
Чего стоит избегать в постели мужчинам
10:13
Кожевникова тайно родила третьего ребенка
10:08
Авторы "Игры престолов" снимут новый сериал
09:45
Голый фокусник из Японии заразил Сеть похабными трюками
09:41
Аршавин: Я боюсь переходить в новую жизнь
09:41
Покинувшую страну Натали обругали за обвисшую грудь
09:14
Россиянам простят триллион долгов
09:08
Россия оказалась в конце списка комфортных стран для пенсионеров
08:56
ЦБ отозвал лицензию у крупного московского банка
08:54
Любовница Тарасова показала сына
08:51
В Москве в водосточном колодце нашли труп мужчины
08:34
Все завизжали от бегемотов Королевой
08:33
Трамп раскрыл неожиданную тему беседы с Путиным
08:28
На севере Москвы в ДТП двое полицейских получили серьезные травмы
08:16
У русофоба Маккейна обнаружили рак мозга
08:15
Под Москвой водитель Maserati открыл стрельбу после ДТП
08:06
Известный российский актер скончался в возрасте 56 лет
21:59
Пропавший ребенок прошел десять километров перед смертью
21:58
К Земле несется опасный огромный астероид
21:53
Серябкина прокомментировала свой уход из группы Serebro
21:47
Последствия страшной аварии с пятью жертвами попали на видео
21:43
Пенсионер получил ожог из-за купленной в магазине минералки
21:35
Полина Гагарина с детьми переезжает
21:30
За дело "пьяного" мальчика возьмется Минобороны
21:25
В Москве мужчина устроил стрельбу в подъезде
21:16
В Турции выкопали "древнейший смайлик" (фото)
20:55
У младенца вырос нос размером с кокос
20:36
Госдума и Кнессет осудили героизацию фашизма
20:35
Савченко объявила о создании собственной партии
20:32
Зачем Николаю Баскову нелепый пиар со свадьбой
20:29
Наталья Подольская красиво ответила Аните Цой
20:23
Саудиты несколько часов допрашивали девушку из-за короткой юбки
20:02
В Москве беременная девушка погибла в страшной аварии
19:42
В США демократы натравили ФБР на дочь Трампа
19:36
Водитель обругал сбитого мальчика и скрылся (видео)
19:14
Россиянам пообещали снижение цен на овощи
19:05
Глюк’oZу втянули в скандал Лободы и Бузовой
18:52
Соратник Порошенко рассказал об изобретении Wi-Fi украинцами
18:52
Законопроект об ответственности соцсетей доработают
18:50
Вайкуле побаловалась с Пугачевой
18:41
Меркель показала чувства к Кейт Миддлтон
18:31
В Сочи на вертолете эвакуировали пятерых туристов
18:27
Алексей Гуськов о разводе и пошлой связи с актрисой
18:14
Зачем коммерческим компаниям инвестиции в науку
18:13
Польше пригрозили санкциями
18:00
Инспекторам ДПС расширят полномочия
17:54
Госдума приняла закон о мессенджерах во втором чтении
17:42
"Реальный пацан" стал отцом
17:35
Житель Петербурга умер на необитаемом острове
17:24
Самые сексуальные актеры с нестандартной внешностью
17:19
Молодые учителя собрались на "Балтийском Артеке"
17:05
Египет отказался признать терактом крушение российского А321
16:54
Сбившая "пьяного" мальчика разулыбалась в суде
16:52
Заподозренная в беременности Шубская показала живот
16:47
Изувеченный Илья Лагутенко отказался от выступлений
16:41
Известный украинский актер призвал мириться с Россией
16:35
Эстонские полицейские неспешно искали велосипед 14 лет
16:34
Сонный принц Джордж очаровал Сеть
16:23
Торговые "сделки века"
16:20
Александр Носик расстался с женой и любовницей
16:12
Знаменитому кавээнщику угрожают из-за шутки на ТНТ
16:09
Жена миллиардера Лебедева показала семейную идиллию
16:05
Страшная жизнь на "Доме-2"
15:54
Мособлгаз упростил жизнь клиентам
15:51
Самые громкие романы Веры Сотниковой
15:37
Неожиданная версия побега мужа Анны Семенович
15:31
Бомжи четыре года жили на украденные 12 млн рублей
15:28
Госдума и Кнессет напомнят Европе о Второй мировой
15:12
Госдума приняла закон о курортном сборе
15:01
Порошенко прикинулся шлангом после неудобного вопроса в Грузии
15:00
Абхазские убийцы российских туристов показали лица
14:36
Трехлетняя девочка пять дней гостила у мертвой бабушки
14:31
Горшок: Если доживу до 40 лет – я не настоящий панк
14:31
Госдума приняла во втором чтении законопроект о фонде дольщиков
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больной раком Михаил Задорнов дал откровенное интервью
Собчак разнесла звезд за ложь о "золотой" свадьбе
Пригожин раскрыл подробности брака Баскова и Лопыревой
Что стало с Ириной Понаровской
Семью судьи Хахалевой назвали "криминальным государством"
Совет судей назвал спонсора и стоимость "золотой" свадьбы
Здоровье

Шлепанцы признали опасными для здоровья

Фото: Ian Waldie/Gettyimages.ru
Хирурги предупредили о вреде длительного ношения шлепанцев. Оказывается, эта обувь совсем не безопасна.
прочитано 608 раз

Шлепанцы портят здоровье, уверена ортопед Кристина Лонг. По ее словам, "страдают" поясница и ахиллово сухожилие, нередкое явление – подошвенный фасцит (утолщение кожи стопы). "В это время года (летом. – Прим. ред.) ко мне часто обращаются пациенты, у которых возникли проблемы из-за ношения шлепанцев", – цитирует специалиста Daily Mail. 

ПО ТЕМЕ

Пара шлепанцев свела Сеть с ума

Высокие каблуки помогают экономить деньги

Кроссовки научат шпионить за своим владельцем

Лонг подчеркнула, что эта обувь становится причиной переломов костей стопы и лодыжек, способствует появлению мозолей и натертостей. Также велик риск ушибов, порезов и повреждений ногтей. 

Шлепанцы не столь практичны, как кажется: в них нельзя садиться за руль автомобиля, заниматься спортом, долго ходить или бегать. В заключение Лонг уточнила, на что нужно обращать внимание при их покупке: свод стопы обязательно должен иметь поддержку, а стельки – снижать нагрузку. 

Автор: Людмила Фоканова20 июля 2017, 11:53

комментарии

Политика

Порошенко прикинулся шлангом после неудобного вопроса в Грузии
Трамп уговорил американского миллиардера переехать в Россию
Запад боится дружбы Путина и болтливого Эрдогана
Трамп в ужасе от "тайного ужина с Путиным"

Шоу-бизнес

Вайкуле не смогла родить из-за болезни
Садальский отказался от денег Шепелева
Отец странно отреагировал на третьи роды Кожевниковой
Бывший муж-инвалид Ларисы Долиной ждет смерти

Проишествия

Эстонские полицейские неспешно искали велосипед 14 лет
Пьяный подросток устроил погоню со стрельбой
В Москве трехлетнюю девочку затянуло в эскалатор метро
Полковника штаба НАТО подозревают в педофилии

Lifestyle

Учитель попросил 90 млн на фильм о мертвом Цое
Главные кинопремьеры недели
Названа дата выхода книг о вселенной Гарри Поттера
Авторы "Игры престолов" снимут новый сериал
Шоу-бизнес

Покинувшую страну Натали обругали за обвисшую грудь

Певица выложила весьма неоднозначное фото
Шоу-бизнес

Ветлицкая рассказала о жизни в Испании

Певица оставила откровенный пост в соцсети
Шоу-бизнес

Кожевникова тайно родила третьего ребенка

Артистка стала многодетной матерью
Шоу-бизнес

Вайкуле не смогла родить из-за болезни

Артистка рассказала о личной жизни

Гороскоп

Полина Гагарина с детьми переезжает
Подробности бракосочетания Тимати и Решетовой
Астрологический прогноз с 17 по 23 июля 2017 года
Как привлечь деньги

Фоторепортажи

Самые сексуальные актеры с нестандартной внешностью
Красотка бросила спорт и поправилась на 11 кг
Звезды спустились в метро ради "Игры престолов"
Ольга Бузова устроила жаркие танцы с голым животом

Спорт

Роналду станет отцом в третий раз за год
WADA переманивает Исинбаеву на свою сторону
Шарапова показала роскошную фигуру в купальнике
Широков раскрыл секрет любви к футболистам

Регионы

За дело "пьяного" мальчика возьмется Минобороны
Абхазские убийцы российских туристов показали лица
Трехлетняя девочка пять дней гостила у мертвой бабушки
Совет судей назвал спонсора и стоимость "золотой" свадьбы
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru