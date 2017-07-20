Шлепанцы признали опасными для здоровья

Хирурги предупредили о вреде длительного ношения шлепанцев. Оказывается, эта обувь совсем не безопасна.

Шлепанцы портят здоровье, уверена ортопед Кристина Лонг. По ее словам, "страдают" поясница и ахиллово сухожилие, нередкое явление – подошвенный фасцит (утолщение кожи стопы). "В это время года (летом. – Прим. ред.) ко мне часто обращаются пациенты, у которых возникли проблемы из-за ношения шлепанцев", – цитирует специалиста Daily Mail.

Лонг подчеркнула, что эта обувь становится причиной переломов костей стопы и лодыжек, способствует появлению мозолей и натертостей. Также велик риск ушибов, порезов и повреждений ногтей.

Шлепанцы не столь практичны, как кажется: в них нельзя садиться за руль автомобиля, заниматься спортом, долго ходить или бегать. В заключение Лонг уточнила, на что нужно обращать внимание при их покупке: свод стопы обязательно должен иметь поддержку, а стельки – снижать нагрузку.