Российские врачи готовы поставить вживление киберглаз на поток

Врачи НИЦ офтальмологии имени Пирогова, созданного на базе Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА Минздрава России, подыскивают пациента для следующей операции. Но одновременно вынашивают более грандиозные планы.

Челябинец, которому впервые в России имплантировали киберсетчатку глаза, уже дома. В научно-исследовательском центре офтальмологии имени Пирогова, созданного на базе Научно-клинического центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства Минздрава России, уже подыскивают пациента для следующей операции, сообщает газета "Известия".

"Американские коллеги, отвечающие за работу электроники, отметили, что по быстроте освоения аппарата и эффекту от операции наш пациент входит в десятку лучших. А вы помните, что во всем мире их уже более 300. Те вещи, которые другие больные при подобных операциях начинали делать через три месяца, челябинец выполнил буквально при первом включении техники. У него сразу появилось понимание того, что требуется делать", – рассказал директор НИИ Христо Тахчиди.

По словам Тахчиди, у системы бионического зрения есть несколько программ: обычный визуальный контроль, программа работы в сумерках, контроль по граням – когда человек четко видит грани предметов. Пациент в итоге должен получить возможность жить максимально полной самостоятельной жизнью.

"Вторую подобную операцию мы проведем осенью. Сейчас подбираем для нее пациента. Уже есть несколько кандидатов, мы их пока тестируем. Но у нас есть и более амбициозные планы. Мы хотим прооперировать человека, у которого полностью отсутствуют слух и зрение, и вернуть и то, и другое. У нас для этого очень хорошие условия: в одном месте сосредоточены обе клиники. Наши хирурги овладели обеими технологиями", – поделился Христо Тахчиди.

Фактически россияне готовы совместить два электронных устройства на одном человеке. В мире такой операции еще никто не делал.