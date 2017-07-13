Врачи пересадили австралийцу палец ноги на руку
ЧП произошло, когда один из быков, которых перегонял молодой человек, лягнул его по руке. Его большой палец попал между копытом животного и перилами. В результате палец Зака оторвало.
По его словам, сначала он не понял, что произошло. После происшествия он признался, что испытал самую сильную боль в своей жизни. Расстояние от фермы до ближайшего города составляет около 150 километров. Пока пострадавшего доставили в больницу в Перте, прошло пять часов.
Хирурги провели две операции, но пришить оторванный палец не смогли, сообщает ABC.net.au. Митчелл отправился в Сидней в надежде, что медики мегаполиса вживят ему протез. Специалист, у которого он консультировался, убедил его, что лучше всего будет пересадить на место потерянного пальца большой палец ноги.
Так врачи и сделали. Ожидается, что пересаженный палец обретет чувствительность и начнет функционировать в течение двух-трех месяцев.
"Я не знаю, станет ли он концертным пианистом ... Я просто надеюсь, что он сможет вернуться на лошадь и к своей работе", - сказал оперировавший молодого человека врач. В свою очередь Зак пошутил, что, к счастью, операция прошла на правой руке, а он – левша.
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