Врачи пересадили австралийцу палец ноги на руку

В Австралии 20-летнему Заку Митчеллу, потерявшему большой палец руки, пересадили на его место большой палец ноги. Травму он получил во время работы на животноводческой ферме.

ЧП произошло, когда один из быков, которых перегонял молодой человек, лягнул его по руке. Его большой палец попал между копытом животного и перилами. В результате палец Зака оторвало.

По его словам, сначала он не понял, что произошло. После происшествия он признался, что испытал самую сильную боль в своей жизни. Расстояние от фермы до ближайшего города составляет около 150 километров. Пока пострадавшего доставили в больницу в Перте, прошло пять часов.

Хирурги провели две операции, но пришить оторванный палец не смогли, сообщает ABC.net.au. Митчелл отправился в Сидней в надежде, что медики мегаполиса вживят ему протез. Специалист, у которого он консультировался, убедил его, что лучше всего будет пересадить на место потерянного пальца большой палец ноги.

Так врачи и сделали. Ожидается, что пересаженный палец обретет чувствительность и начнет функционировать в течение двух-трех месяцев.

"Я не знаю, станет ли он концертным пианистом ... Я просто надеюсь, что он сможет вернуться на лошадь и к своей работе", - сказал оперировавший молодого человека врач. В свою очередь Зак пошутил, что, к счастью, операция прошла на правой руке, а он – левша.