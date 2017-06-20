Российскому программисту отказались отрезать голову

Российский программист Валерий Спиридонов рассказал о переносе операции по трансплантации его головы на новое тело на неопределенный срок. Пока что он решил позаботиться о своем здоровье более традиционными методами лечения.

Итальянский нейрохирург Серджио Канаверо должен был провести первую в мире операцию по пересадке головы на Валерии Спиридонове, однако вместо него в первую очередь врач займется пациентом из Китая. При этом российский программист отметил, что у европейского медика изначально было "несколько вариантов с расчетом, что сработает хотя бы один", передает "МК".

"Случилось так, что сыграла китайская карта", – подчеркнул он. "Правительство Китая оказалось наиболее гибким и способным принимать дальновидные смелые решения, развивая в том числе наиболее созидательную отрасль – биотехнологии", – рассказал Спиридонов, добавив, что он, в свою очередь, получал финансирование со стороны российских ученых и медиков.

Программист подчеркнул, что в связи с изменением планов итальянского хирурга он теперь вынужден самостоятельно заниматься своим здоровьем. Валерий Спиридонов пояснил, что ему необходима операция по имплантации стального стержня для поддержания позвоночника в прямом состоянии. Примечательно, что эта процедура стоит не требуемые итальянцем за пересадку головы 15 миллионов долларов, а лишь 2,4 миллиона рублей.

"Данная операция осуществляется в нескольких местах в России, и служит для существенного улучшения состояния здоровья пациентов с моим диагнозом", – рассказал больной. "После нее становится легче дышать, перемещаться в транспорте, и просто сидеть. Конечно, она не вернет крепость мышц и не позволит ходить, но качество жизни изменится радикально в позитивную сторону", – добавил Спиридонов.

По словам программиста, работа с Серджио Канаверо не была для него приоритетным проектом в жизни, так как он состоит в команде разработчиков массового потребительского робота-помощника и "умного" инвалидного кресла. "У меня в жизни пока гораздо больше интересных и приятных дел, чем подготовка к противоречивой операции по пересадке тела. Так что – все к лучшему! К тому же сейчас у меня есть девушка и мы много путешествуем вместе", – заключил он.

Напомним, Валерий Спиридонов страдает от синдрома Верднига-Хоффмана – неизлечимой мышечной атрофии, с которой редко доживают до 20 лет. Итальянец Серджио Канаверо запустил проект по трансплантации тела HEAVEN/AHBR еще в 2015 году, после того, как он успешно завершил аналогичную операцию на собаке.