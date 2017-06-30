Как спастись от перепадов давления во время грозы

О последствиях для здоровья от обрушившейся на столичный регион непогоды рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. В частности, она дала совет, как помочь себе и близким при перепадах давления.

Специалист отметила, что, когда погода часто и быстро меняется, у многих людей скачет давление. Наш организм реагирует на это расширением и сужением кровеносных сосудов.

"Перепады погоды всегда отражаются на гипотониках и на гипертониках. Давление скачет, этим гроза и опасна", – цитирует врача Life.ru. Такая нестабильность вредит здоровью.

Игнорировать опасные симптомы не стоит, поскольку они могут привести к более тяжелым последствиям. В случае их проявления необходимо соблюдать простые инструкции. "Нужно принимать сосудорасширяющую терапию, разжижающие кровь препараты и пить больше воды", – пояснила Людмила Лапа.

Как писали Dni.Ru, 30 июня в Москве и области прошла "буря века". По данным синоптиков, на столичный регион обрушится самая сильная непогода за последние 60 лет. В различных районах отмечался сильный ливень, гроза, град и шквалистый ветер.

Известно и пострадавших и жертвах разгула стихии. Пользователи социальных сетей из Подмосковья активно делятся фото и видео последствий непогоды.

#москва#полегче#погода#разбушевалась#2017#ттк#тропический#дождь#гроза#глобальноепотепдение#апокалипсис#))) Публикация от Владимир Жученко (@v.vovik) Июн 30 2017 в 10:37 PDT

Напомним, ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений (Германия) раскрыли причину участившихся по всей планете ливней. Исследователи пришли к выводу, что экстремальные погодные условия объясняются повышением глобальной температуры на полградуса.