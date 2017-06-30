Как спастись от перепадов давления во время грозы
Специалист отметила, что, когда погода часто и быстро меняется, у многих людей скачет давление. Наш организм реагирует на это расширением и сужением кровеносных сосудов.
"Перепады погоды всегда отражаются на гипотониках и на гипертониках. Давление скачет, этим гроза и опасна", – цитирует врача Life.ru. Такая нестабильность вредит здоровью.
Игнорировать опасные симптомы не стоит, поскольку они могут привести к более тяжелым последствиям. В случае их проявления необходимо соблюдать простые инструкции. "Нужно принимать сосудорасширяющую терапию, разжижающие кровь препараты и пить больше воды", – пояснила Людмила Лапа.
Как писали Dni.Ru, 30 июня в Москве и области прошла "буря века". По данным синоптиков, на столичный регион обрушится самая сильная непогода за последние 60 лет. В различных районах отмечался сильный ливень, гроза, град и шквалистый ветер.
Известно и пострадавших и жертвах разгула стихии. Пользователи социальных сетей из Подмосковья активно делятся фото и видео последствий непогоды.
Напомним, ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений (Германия) раскрыли причину участившихся по всей планете ливней. Исследователи пришли к выводу, что экстремальные погодные условия объясняются повышением глобальной температуры на полградуса.
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