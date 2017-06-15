В России нашли новый способ борьбы с варикозом

Российские ученые рассказали о прогрессивном методе лечения варикозного расширения вен. От этого недуга может избавить лазер.

Исследование было проведено на базе Дальневосточного федерального университета. По словам ученых, их предложение своевременно: по разным данным, от варикозного расширения вен в мире страдают около 80% женщин и 60% мужчин.

Ранее заболевание лечили оперативным путем, но после хирургического вмешательства оставались уродливые шрамы. Позже стали использовать катетер: его вводили в вену и "запаивали" проблемные участки. Теперь разработана и изучена такая технология, как лазерное лечение.

"Варикоз лечат лазером уже около 20 лет, но физический принцип этого метода до конца не был ясен. Кипящая от воздействия лазера кровь создает объемные горячие струи, из-за которых стенка вены начинает закрываться", – цитирует доцента Школы биомедицины Артема Киселева ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного федерального университета.



Пока этот метод достаточно дорог. Однако при его внедрении и отработке необходимая для процедур аппаратура будет становиться компактнее и проще, а значит, и лечение дешевле. Во всяком случае, так утверждают специалисты.

"С учетом нашего опыта мы можем разработать новый алгоритм выполнения лазерной коагуляции: сколько минут проводить манипуляции, на каком участке вены, какую мощность использовать, как долго обрабатывать каждый сантиметр..." – поделился планами Киселев. Исследование провели ученые Российской академии наук – сотрудники Института фотонных технологий, Института проблем химической физики, Тихоокеанского океанологического института и других организаций.