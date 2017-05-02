Как спастись от клещей

По данным Роспотребнадзора, в 2017 году от укусов клещей уже пострадали более 12 тысяч человек. Сотрудники ведомства опубликовали перечень рекомендаций, как избежать нападения животного.

В первую очередь, Роспотребнадзор рекомендует при посещении лесов и "зеленых зон" надевать плотно прилегающую к телу одежду. Также специалисты советуют парковаться и ночевать в сухих зонах с песчаной почвой и избегать затененной местности с высокой травой. "Нельзя садиться или ложиться на траву, клещи цепляются к одежде с травы и всегда ползут вверх", – сообщается на сайте организации.

В ведомстве отметили, что жители должны использовать специальные средства для отпугивания клещей. По словам экспертов, каждые 10-15 минут необходимо осматривать себя или своего спутника на наличие вредителей. "Осмотрите одежду, обратив внимание на швы, воротник", – советуют в Роспотребнадзоре. Также после прогулки необходимо проверять и своих домашних питомцев.

В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за помощью в поликлинику или травмпункт. При этом атаковавшее животное нужно обязательно сдать на исследование в лабораторию. Медики проанализируют его на энцефалит и вирус клещевого боррелиоза.

В полисе прописано, что клещ совершил на меня наползание.

Мама: когда на тебя уже мужик какой-нибудь наползать начнёт?

Спасибо мам.��‍♀️ — Проблемы белых людей (@Sappy_17) 1 мая 2017 г.

Сотрудники Роспотребнадзора сообщили, что с 16 марта в стране запущен еженедельный мониторинг распространения клещевого вирусного энцефалита. Также в ведомстве рассказали, что в 2017 году акарицидной обработке подлежит 120 тысяч гектаров земли, что на 30% больше, чем в прошлом году. Работники организации уже обезопасили 78 тысяч гектаров.