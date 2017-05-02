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Здоровье

Как спастись от облысения

Фото: GLOBAL LOOK press/Bill Bachmann
Современная медицина и косметология предлагают все больше средств от облысения. Несмотря на то, что лысые мужчины кажутся женщинам более привлекательными и сексуальными, представители сильного пола все чаще прибегают к услугам врачей для того, чтобы избавиться от лысины. Dni.Ru подскажут, что делать, если вы обнаружили первые признаки облысения.
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ПРИЧИНЫ ОБЛЫСЕНИЯ

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Данные медицинских исследований свидетельствуют о том, что мужчины лысеют в восемь раз чаще женщин. Примерно треть мужчин к 27 годам начинают замечать выпадение волос. Облысением, или по-научному алопецией, к старости страдают уже около 60% мужского населения.

Причем, по-настоящему страдают и переживают за свой внешний вид далеко не все – подавляющее большинство лысых мужчин в возрасте, наоборот, считают себя более брутальными и сексуальными. Для этого они периодически сбривают остатки волос, придавая своей голове вид отполированного теннисного шарика.

Дмитрий Нагиев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Интересно, что женщинам это нравится: для большинства представительниц слабого пола лысый или с гладко выбритой головой мужчина выглядит более сексуально, чем мужчина с густой шевелюрой.

Видимо, в этом есть какая-то связь, ведь одна из основных причин облысения представителей сильного пола – переизбыток в волосяных луковицах мужского гормона тестостерона. Он негативно влияет исключительно на волосы, растущие на голове, но зато повышает мужскую потенцию. Не зря в народе бытует мнение, что лысые мужчины – чемпионы в сексе.

Активно тестостерон начинает вырабатываться в период полового созревания, но если процесс его выработки не замедляется после окончания этого периода, то главный мужской гормон начинает свое разрушительное действие на голове у еще совсем молодого мужчины.

Пьерлуиджи Коллина. Фото: Jamie McDonald/Gettyimages.ru

Важная и неизменная причина облысения – плохая наследственность. Не так давно ученые выяснили, что ген облысения передается исключительно мужчинам по материнской линии, причем, через поколение. Если вы мужчина и отец вашей матери был лысым, то практически со стопроцентной долей вероятности вы также начнете рано терять волосы и тут уже ничего не поделаешь – так задумано природой.

Для женщин облысение – настоящая проблема. Иногда, оно приводит к нервным срывам и депрессии, а иногда, наоборот, проблемы с нервами влекут за собой выпадение волос. Но, главная причина облысения у женщин все-таки  – нарушение гормонального фона сразу после беременности или во время менопаузы.

Менее распространенные причины облысения у мужчин и женщин  – неправильное, а точнее, несбалансированное питание; плохая экология и повышенный радиационный фон; длительный прием определенных лекарств (антибиотиков, нейролептиков, антидепрессантов); гормональные нарушения, связанные с заболеваниями щитовидной железы, химиотерапия при онкологических заболеваниях.

Фото: wikipedia.org

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ?

Лечение такого заболевание как алопеция – чрезвычайно сложный процесс.  И если для мужчин без комплексов к услугам медиков прибегать вовсе не обязательно, то женщинам и стесняющимся своего внешнего вида представителям сильного пола – прямой путь к врачу-трихологу. Именно этот специалист занимается проблемами волос и кожи головы.

Самое простое, что может предложить врач, да и сама жизнь  – это парик. Для женщины он может стать даже лучшим способом, чем лечение: можно кардинально поменять имидж, превратившись на время из блондинки в жгучую брюнетку. Для мужчины – сложнее, не всякий осмелится на такой шаг.

Фото: Uriel Sinai/Getty Images

Надежным, но в тоже время, самим дорогим методом избавления от облысения считается операция по пересадке волос. Волосок за волоском, луковичка за луковичкой врач берет ваши волосы с затылочной части головы, которая, как правило, не лысеет до глубокой старости, и пересаживает как растения но "чистую почву".

Волосы, кстати, можно брать не только с головы, но и с других частей тела – после пересадки они меняют свойства и становятся прямыми и даже меняют цвет, подстраиваясь под рядом растущие. Такие операции выполняются под местным легким наркозом, процесс длится от 2 до 7 часов. Побочных эффектов у такого способа лечения практически нет, пациент может мыть голову уже через один-два дня. Врачи обещают, что более 95% волос после таких операций приживаются на новом месте.

Фото: instagram.com/dr.goncharov.ap

Но главный минус такого способа избавления от алопеции – цена. В именитых клиниках, таких как Real Trans Hair, стоимость процедуры пересадки волос начинается от 180 тысяч рублей и это без учета первичной консультации и необходимых для проведения операции анализов.

В медицинских центрах попроще пересадка одного волоса стоит от 150 рублей, но эта цена выглядит с одной стороны, заманчиво, с другой – обманчиво. Особенно, когда пациент узнает от врача, что на один квадратный сантиметр кожи головы необходимо пересадить около 100 волос.

Фото: instagram.com/torgovlya_05

Альтернатива операции по пересадке волос – различные препараты для приема внутрь и втирания в кожу головы. Стоит сразу сказать, что косметические шампуни, кремы и  маски, продающиеся в обычных магазинах, помогут вряд ли. Их эффективность, по мнению специалистов, стремится к нулю. Медицинские препараты в виде мазей (Миноксидил, Мивал, Кармазин) могут не только существенно замедлить выпадение волос, но и "разбудить" спящие луковицы, которые еще не погибли.

Препараты для приема внутрь (Пантовигар, Ринфалтил, Финастерид), регулирующие обменные процессы, улучшающие регенерацию клеток и восстанавливающие структуру волос, также могут ненадолго приостановить облысение, но новые волосы после приема таких препаратов вряд ли вырастут. При лечении алопеции необходим комплексный подход – совмещение средств для наружного применения и таблеток.

Фото: GLOBAL LOOK press

Если вы ограничены в финансах или не хотите засорять свой организм химией, то при лечении облысения вам помогут народные средства, которые всегда под рукой. Эффективность их тоже не на высоте, признают врачи, но вреда от них вы не получите точно. Ежедневная дрожжевая маска с молоком, яйцом, медом и коньяком, по утверждению знатоков народной медицины, может принести положительный результат уже через неделю.

Можно втирать в кожу головы теплое касторовое масло и держать его под непромокаемым материалом в течение часа. Летом народные целители предлагают ополаскивать голову после мытья шампунем отваром из крапивы. Также считается неплохими средствами от облысения отвары из шишек хмеля, лопуха, полыни.

Фото: GLOBAL LOOK press

При выборе любого метода или способа лечения необходимо проконсультироваться с врачом!

Автор: Александр Пельт2 мая 2017, 21:27

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