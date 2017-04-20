Найден способ снизить риск ранней смерти

Ученые из Великобритании рассказали о пользе езды на велосипеде для здоровья. Помимо прочего они позволяют значительно снизить риск ранней смерти.

Для того, чтобы существенно улучшить свое здоровье, достаточно каждый день ездить на велосипеде на работу и обратно. Такие велопрогулки на 40% снижают риск ранней смерти, на 45% – вероятность развития рака, и вдвое – риск развития сердечнососудистых заболеваний.

Чтобы доказать это, ученые из Университета Глазго провели масштабное исследование. На протяжении пяти лет они мониторили состояние здоровья более чем 250 тысяч британцев среднего возраста, сообщает The Telegraph.

За это время скончались 37 велосипедистов. Но это число могло вырасти до 63, если бы другие люди передвигались только на автомобилях и общественном транспорте. Вместе с тем, по мнению специалистов, ходьба тоже благотворно влияет на состояние здоровья, хотя и не так сильно, как езда на велосипеде.

Ранее американские ученые рассказали о пользе бега для здоровья. Согласно результатам исследования, каждый час тренировок продлевает жизнь на семь часов.

Ученые считают, что бег также полезен для курильщиков и любителей спиртных напитков. Они установили, что занятия на беговой дорожке помогут снизить риск преждевременной смерти на 40%.

Однако участие в длительных забегах не является безусловно полезным для организма. Подобные тяжелые физические нагрузки с вероятностью до 82% могут нанести вред почкам.