Бег может продлить жизнь на годы

Американские ученые рассказали о пользе бега для здоровья. Согласно результатам исследования, каждый час тренировок продлевает жизнь на семь часов.

Эксперты подсчитали, что ежедневный 60-минутный бег на протяжении 40 лет может продлить жизнь на три года, сообщает сетевое издание m24.ru. С помощью тренировок человек укрепляет и оздоравливает свой организм.

Ученые считают, что бег также полезен для курильщиков и любителей спиртных напитков. Они установили, что занятия на беговой дорожке помогут снизить риск преждевременной смерти на 40%.

Отметим, что участие в длительных забегах не является безусловно полезным для организма. По данным исследователей, подобные тяжелые физические нагрузки с вероятностью до 82% могут нанести вред почкам.

Добавим, что эксперты не рекомендуют бегать на улице по асфальтовому покрытию или грунтовке. По их мнению, такая поверхность не подходит для тренировок, в особенности – в неправильной обуви.

"Это покрытие может травмировать сухожилия, а также нагружает позвоночник", -заявил фитнес-тренер Эдуард Каневский. "Наличие резиновых беговых дорожек – хорошее подспорье, чтобы бегать на свежем воздухе. Это крутая альтернатива беговым дорожкам в фитнес-клубах", – пояснил он.

Напомним, ранее американские ученые объяснили феномен развязывающихся шнурков. Они установили, что во время бега нога человека ударяется о землю с силой, семикратно превышающей силу тяжести. При этом на свободные концы шнурков воздействует сила инерции. В связи с этим шнурки окончательно развязываются.