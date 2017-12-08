Прыщ на лице косметолога оказался раковой опухолью

Владелица косметической компании Кили Джонс не ожидала, что обычный прыщ обернется серьезными проблемами. Когда американка обратилась к медикам, оказалось, что небольшое пятно на лице – рак.

40-летняя женщина привыкла следить за своей внешностью и старалась не находиться на солнце. Однажды на виске появилось пятно, с которым Кили пришла на прием к дерматологу.

Результаты визита были неутешительными: оказалось, что это рак кожи – базальноклеточная карцинома. "Я думала, это обычный прыщ, но, каждый раз, когда я давила его, сильно текла кровь. Я не ходила в солярий и не загорала на солнце, потому что потом у меня на лице были высыпания", – призналась позже Джонс.

Чтобы удалить опухоль, понадобилось три операции. После хирургического вмешательства на виске осталась дырка. Врачам пришлось наложить 20 швов. Кили шрама не стесняется, хотя работает в бьюти-индустрии, и внешность для нее имеет огромное значение.





Жительница американского штата Северная Каролина призвала женщин следить за состоянием кожи более тщательно. По словам Кили, нужно чаще посещать дерматологов, а уже потом ходить к косметологам.

"Я всегда должна выглядеть ухоженно, но со шрамом на виске буду пока немного стесняться. После того как врачи сняли швы, он почти незаметен. Я буду проходить обследование снова, потому что шанс получить еще одно злокачественное пятно гораздо выше", – цитирует Кили Джонс Life.ru.