Голодание убивает диабет

Диабет второго типа – не обязательно приговор на всю жизнь. От болезни могут избавить экстремальные диеты, выяснили ученые.

Инсулиннезависимый диабет (или диабет второго типа), оказывается, излечим. Как выяснили в Ньюкаслском университете, больным достаточно заняться лечебным голоданием. При этом заболевании снижается чувствительность тканей к действию инсулина, а развивается оно наиболее часто у людей старше 40 лет, страдающих ожирением.

В исследовании приняли участие около 300 человек в возрасте 20-65 лет, у которых был диагностирован диабет в течение шести предыдущих лет. Для 149 пациентов ученые разработали строгую диету на пять месяцев, состоящую из низкокалорийных коктейлей и супов. В день добровольцы потребляли не более 825-853 калорий. По окончании они приняли участие в программе, которая поддерживала их вес на новом уровне.

"Мы увидели, что пациентов очень заинтересовал такой подход. Почти треть опрошенных согласились на участие в эксперименте, тем более что результаты лучше, чем при обычном лечении", – заявил диетолог Майк Лин.

В итоге почти 90 % тех, кто сбросил 15 килограммов, излечились от диабета. Такого же эффекта добились 57% пациентов, сбросивших 10-15 килограммов, и 34% – похудевших килограммов на пять. В контрольной группе только у четырех процентов пациентов наблюдалась ремиссия, сообщает издание Science Alert.

Dni.Ru писали о том, что ученые из Колумбийского Университета доказали пагубное действие насыщенных жирных кислот для человека. Они разрушают здоровые клетки. Медики пояснили, что из-за жирной пищи движение молекул в клетках сильно замедляется, упругость мембраны затвердевает, клетка постепенно разрушается.

Однако пагубный процесс можно остановить. Для этого необходимо увеличить потребление продуктов, богатых ненасыщенными жирами, которые содержатся в рыбе и других морепродуктах. Также исследователи отметили, что их открытие дает новые возможности для поиска методов лечения ряда заболеваний.