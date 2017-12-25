Ученые настаивают на пользе лишнего веса

Ученые из Бристольского университета провели масштабное исследование. Они выяснили, что люди с избыточным весом чаще считают себя счастливыми.

Чтобы подтвердить эту теорию, они определили связь между индексом массы тела и состоянием физического и психического здоровья. Для исследований они использовали базу данных британского репозитория Biobank, в котором хранятся сведения о генотипе и фенотипе полумиллиона мужчин и женщин в возрасте 40-70 лет, которые приняли участие в крупномасштабном исследовании, начавшемся в 2007 году, сообщает газета The Independent.

Респонденты рассказали специалистам, что, несмотря на высокие риски заболевания раком, диабетом и нарушения работы сердечно-сосудистой системы, они в меньшей степени склонны к стрессам и чаще считают себя счастливыми и довольными жизнью. Ученые считают, что подобные ответы связаны с тем, что страдающие излишним весом пациенты получают даже больше питательных веществ, чем необходимо. Это делает их более устойчивыми к жизненным проблемам, чем люди, которые истощают себя диетами.

Ученым уже давно известно, что питание регулирует эмоции. Однако худощавость может быть вызвана следованием строгой диете, которая лишает человека целого ряда приятных для него продуктов вроде сладостей, мучных и жареных изделий. Необходимость ограничивать себя способна спровоцировать плохое настроение. Более полные люди как правило употребляют те блюда, которые им нравятся, и, возможно, из-за этого чувствуют себя более спокойными.

Недавно Dni.Ru писали, что согласно исследованиям психологов, идеальная фигура – главная составляющая ощущения личного счастья для трети людей. По крайней мере, так следует из данных опросов. Однако специалисты усмотрели опасность в таком настрое. Погоня за идеальной фигурой может спровоцировать большое количество стрессов. Так что в новом году лучше принять свое тело таким, какое оно есть. По мнению ученых из Университета Флориды, так и достигается состояние счастья. Ведь это улучшает настроение, поднимает самооценку, уменьшает беспорядочное поведение в еде и снижает риск суицида.