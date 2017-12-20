Раскрыта причина необъяснимого бесплодия

Ученые выявили причину ранее необъяснимых случаев бесплодия у женщин. По данным медиков, у страдающих эти недугом зафиксирован высокий уровень гормона тиротропина.

Авторы исследования проанализировали данные о состоящих в парах и пытающихся забеременеть женщинах 18-39 лет. Пациентки наблюдались в 2000-2012 годах в больницах Partner HealthCare System в Бостоне (Массачусетс). В 187 таких парах бесплодие (причины которого не ясны) связывалось с женщинами, у 52 – с мужчинами.

Медики полагают, что у страдающих бесплодием женщин наблюдается более высокий уровень гормона тиротропина в сравнении с теми, кто подобных проблем не имеет. "Не исключено, что высокий уровень тиротропина отрицательно влияет на способность женщины забеременеть", – полагает один из исследователей, Паунех Фазели.

Ученый объясняет такое действие тиротропина тем, что его повышенный уровень в крови ведет к нарушению работы щитовидной железы – которое, в свою очередь, приводит к дисбалансу организма. Среди пар, причина бесплодия которых не была установлена, женщин с высоким содержанием гормона в крови ( 0,117 нанограмма на миллилитр) оказалось в два раза больше, чем среди пар с подтвержденным диагнозом. Выдержки из исследования, опубликованного в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, приводит портал Eurekalert!.

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