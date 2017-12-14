Работать из дома признали опасным для здоровья

Ученые из Университета Цюриха в Швейцарии подтвердили, что труд не стоит смешивать с удовольствием. Их исследование доказало, что если люди не могут полноценно отдохнуть, то это увеличивает уровень стресса, тревожных расстройств и физиологических болезней.

Выяснилось, что те люди, которые берут работу на дом, впоследствии имеют серьезные психологические проблемы вплоть до депрессии. Все из-за того, что они не могут полноценно расслабиться. Такой труд накапливает стресс и тревожные состояния.

Исследование показало, что если во время отдыха человек не сможет полностью отключиться от работы, то это окажется очень вредным для его психического и физиологического здоровья, сообщает Medikforum.ru. В частности, страдает сердечно-сосудистая система и качество сна и пищеварения.

Чтобы доказать это, специалисты опросили более чем 2 000 мужчин и женщин разных профессий в возрасте около 42 лет. Ученые интересовались, как часто люди берут работу на дом, и насколько удачно им получается отключаться от рабочих вопросов во время отпусков и выходных.

Напомним, ранее специалисты установили, что удаленный график отрицательно влияет на личную жизнь. Дело в том, что любители работать из дома с трудом могут переключиться на семью и уделить ей должное внимание. При этом, сотрудники на удаленке чаще, чем другие, готовы работать сверхурочно. Примечательно, что многие не готовы переходить в офис, даже если им будут платить больше.