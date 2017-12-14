Работать из дома признали опасным для здоровья
Выяснилось, что те люди, которые берут работу на дом, впоследствии имеют серьезные психологические проблемы вплоть до депрессии. Все из-за того, что они не могут полноценно расслабиться. Такой труд накапливает стресс и тревожные состояния.
Исследование показало, что если во время отдыха человек не сможет полностью отключиться от работы, то это окажется очень вредным для его психического и физиологического здоровья, сообщает Medikforum.ru. В частности, страдает сердечно-сосудистая система и качество сна и пищеварения.
Чтобы доказать это, специалисты опросили более чем 2 000 мужчин и женщин разных профессий в возрасте около 42 лет. Ученые интересовались, как часто люди берут работу на дом, и насколько удачно им получается отключаться от рабочих вопросов во время отпусков и выходных.
Напомним, ранее специалисты установили, что удаленный график отрицательно влияет на личную жизнь. Дело в том, что любители работать из дома с трудом могут переключиться на семью и уделить ей должное внимание. При этом, сотрудники на удаленке чаще, чем другие, готовы работать сверхурочно. Примечательно, что многие не готовы переходить в офис, даже если им будут платить больше.
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